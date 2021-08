Margrethe Vestager manede flere gange til besindighed ved publikums spørgsmål om kunstig intelligens i fremtiden. Foto: Patrick Ricther Lauritzen

Kunstig intelligens i fremtiden: Vestager manede til besindighed

I disse uger er kunstig intelligens i højsædet på Kulturværftet, hvor man både har kunnet dykke ned i teknologien og snart kan se en 3D-fortolkning af et H.C. Andersen-eventyr. Tirsdag gæstede en af Europas mest magtfulde personer Store Scene for at tale om kunstig intelligens i morgendagens Europa. For det er uomtvisteligt, at det vil tage form.

Den britiske science fiction-serie Black Mirror har været på manges læber i løbet af 2010'erne. Serien kredser om dystopi, og flere slående, skræmmende scener tager afsæt i kunstig intelligens. For eksempel scenen, hvor hovedpersonen Lacie i en lufthavn bliver nægtet adgang på et fly som følge af niveauet på hendes personlige »scoreboard«. Situationen bliver en smule ophedet, og efter brug af bandeord bliver hun yderligere nedgraderet på scoreboardet og påbudt at forlade lufthavnen.

Det er scener som disse, der på mange måder er blevet symbolet på et af skrækscenarierne ved kunstig intelligens: Hvis den bliver decideret uhensigtsmæssig for mennesker. Og der var da også glimtvis af sådanne bekymringer at spore i spørgsmålene fra publikum på Kulturværftet tirsdag, hvor Margrethe Vestager havde lagt vejen forbi.

Konkurrencekommissæren i EU, der tilmed er ledende næstformand for Europa-Kommissionen, står nemlig bag verdens første store lovforslag om kunstig intelligens. Her indledte Margrethe Vestager med, at kunstig intelligens i høj grad allerede findes: Når navigationstjenester foreslår ruter, musiktjenester anbefaler sange eller internetbrowsere er prydet med reklamer for sko i højre side, er det alt sammen på grund af kunstig intelligens. Og lige præcis den del skal der retsligt ikke justeres meget på, lød det fra Margrethe Vestager, der samtidig sagde, at lovforslaget skal regulere mod »højere niveauer« af kunstig intelligens. Som hvis en bankrådgiver havde adgang til algoritmer og tog det med i overvejelser omkring, hvem der kunne optage lån. Eller hvis et universitet kunne bruge kunstig intelligens til at optage elever. Og så er der også et forkasteligt niveau af kunstig intelligens:

- Hvis man for eksempel skulle have 100 point for at få en siddeplads i Kystbanen, er det der, vi siger, at det er fuldstændig uacceptabelt. Vi ser det nogle steder, for eksempel i kinesiske provinser, men et socialt score-system har ingen plads i Europa, sagde Margrethe Vestager. Hun understregede dog også, at selvom ansigtsgenkendelse også er uacceptabelt, skal det undtagelsesvist kunne bruges ved eksempelvis terrormistanke.

Over tid Margrethe Vestager har før sagt, at kunstig intelligens i sig selv hverken er godt eller dårligt, men at det handler om måden, det bliver brugt på. Det var i høj grad også mantraet, da hun svarede på spørgsmål fra de godt 150 fremmødte og fra vært Anders Kjærulff, ligesom det var, da hun efter foredraget mødtes med Frederiksborg Amts Avis. For der er nemlig nok af relevante bekymringer at indvende, når det handler om kunstig intelligens. I Danmark kører der allerede adskillelige forsøg i regioner og kommuner. Et af disse går på 200 underretninger i Hjørring og Silkeborg Kommune, hvor en algoritme ud fra disse skulle give en »risikoscore«, som socialrådgivere potentielt skulle kunne læne sig op ad ved beslutning om eventuel indgriben - og i yderste konsekvens anbringelse af det barn, den pågældende underretning handlede om. Det viste sig, at socialrådgiverne i nogle tilfælde lavede en væsentligt højere risikovurdering, efter de så algoritmens vurdering, og at algoritmen for eksempel alene så alder som mere udslagsgiven end andre parametre. Fordi der bliver anbragt flere teenagere end små børn, lagde algoritmen altså mere vægt på det parameter, hvilket i værste tilfælde kunne ende med, at den overså faresignaler for små børn i det system, socialrådgivere potentielt skulle kunne læne sig op ad.

- Jeg har ikke nogen illusion om, at det er en nem opgave at sikre, at kunstig intelligens ikke bare viderefører eksisterende fordomme i samfundet. Der skal meget data til for at se mønstre, der har tilstrækkelig gyldighed. Men der er heller ikke nogen borgmester eller udvalg i en kommune, der kan holde til, at teknologi de bruger kommer med uretfærdige konklusioner. Forudsætningen for teknologien er, at vi stoler på den, pointerede Margrethe Vestager.

Margrethe Vestager indledte ved blandt andet at fortælle om EU-lovforslaget. Herefter stillede Anders Kjærulff (th.) en række spørgsmål, hvorefter publikum gjorde det samme. Foto: Patrick Ricther Lauritzen

Logningseksemplet Efter lovforslaget om kunstig intelligens kom i foråret, har der været begejstring over, at man som den første institution i verden forsøger at sætte en retslig ramme for teknologien. Der har også været skepsis, heriblandt fra PROSA, fagforeningen for IT-professionelle, der i en leder har bemærket, at »Som lovforslaget er formuleret, har det meget brede rammer, som ikke peger på stram kontrol med virksomheder, men tværtimod giver rammer for at udvikle kunstig intelligens på meget følsomme områder, hvor brugen af teknologien kan få vidtrækkende og svært overskuelige konsekvenser«. Men én ting er indholdet og ordlyden i forslaget, der i øvrigt skal igennem et omfattende maskineri i EU. Noget andet er medlemslandenes ageren, efter forslaget i mere eller mindre revideret grad er blevet til virkelighed.

En logningsbekendtgørelse fra 2006 i Danmark medførte, at teleselskaber blev pålagt at indsamle og gemme dataoplysninger om i praksis alle borgere i landet, så myndigheder mod dommerkendelser til brug for efterforskning kunne få adgang til at håndplukke i disse data. I 2016 kom EU-domstolen imidlertid frem til, at en generel og udifferentieret logning af alle data var uforenelig med menneskerettighederne. Ergo: Den danske praksis omkring logning er ifølge EU-domstolens opfattelse ulovlig. Og selv hvis man tager det forbehold, at man ikke nødvendigvis kan sætte lighedstegn mellem logning af data og kunstig intelligens, hvad er så stadig grunden til, at lande ikke skulle agere i strid med EU og Margrethe Vestagers idé om hensigtsmæssig omgang med kunstig intelligens?

- Det er meget sjældent, vi når dertil, at vi er nødt til at trække nogen i retten for at sige, at det her skulle I have gjort til virkelighed for længe siden. Så selvom det ikke er sådan, at ting nødvendigvis sker som klokkeslag, når det skal, så er der stadig en respekt for lovgivere og domstole i Europa. Jeg forstår godt, hvorfor du siger det, og jeg anerkender også logningseksemplet, men jeg synes også, de metoder vi har til at rette op på det i meget vid udstrækning virker.

Og det er du også fortrøstningsfuld ved i forhold til kunstig intelligens?

- Ja, for ellers skulle man jo give op og sige, at ja, vi vedtager den her lovgivning, selvom ingen vil følge den. Så skulle man jo pakke sin picnickurv og nyde udsigten til afgrunden.

Fakta Fakta Foredraget med Margrethe Vestager var en del af Kulturværftets »CLICK-AL«-dage, som handler om kunstig intelligens. Fra 9. til 11. september kan 3D-forestillingen »SKY663N«, der fortolker H.C. Andersens gamle eventyr – med en kunstig intelligens i den altoverskyggende hovedrolle, opleves.

Se mere info på www.kuto.dk

