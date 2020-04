Kunstforeningens Open Air udstilling på Blomstertorvet plejer at være et trækplaster. I år er den aflyst.

Kunstforeningen holder ud på vågeblus

- Vi deltager igen i år i Kulturnatten. Vi kender ikke temaet på kulturnatten endnu, men vi har bestilt plads til at opstille to pavilloner på hjørnet af Stengade og Bjergegade ved banken. Her vil komme mange besøgende, og vi vil deltage i en eller anden form over temaet på kulturnatten, fortæller Mogens Aasvang.