Catch har deres egne lokaler på Kulturværftet. Her har de både et undervisnings- og udstillingslokale samt et værksted med 3D-printere, laserskærer og CNC-fræsere. Foto: Presse

Kunstfonden giver 65.000 til nyskabende samlingssted

Espergærde Gymnasium og Catch har fået 65.000 kroner til at skitsere et kunstværk, der skal være samlingspunkt for forskellige sociale fællesskaber.

Uddannelsesplatformen Catch og Espergærde Gymnasium har modtaget 65.000 kroner fra Statens Kunstfond til det nye kunstprojekt, Ildstedet og Vandhullet. Pengene er givet til at skitsere et kunstværk, der har til formål at forny byrummet omkring Idrætsbyen og Espergærde Gymnasium. Projektet skal skabe en sammenhængskraft på tværs af de forskellige mennesker, der bruger området.