Der bliver 10 vandringer á en times varighed gennem Marienlyst slot. Foto: Presse

Kunst og musikoplevelse på slot: The Ice is Melting at the Pøules



Helsingør - 25. august 2021

Torsdag og fredag i denne uge kan du få en intens og intim musik- og kunstoplevelse i de smukke rammer på Marienlyst Slot, når fragmenter af værket The Ice is Melting at the Pøules - in Concert III vises på slottet.

Titlen på værket henviser til den tidligere danske udenrigsminister Villy Søvndals udtalelse under COP15 "the ice is melting at the pøules", der tilbage i 2009 morede store dele af verden, og overskyggede selve budskabet.

Lyskunstner Martin Ersted har, sammen med klimaforskere, dansere, musikere, sangere og kunstnerkollaborationen Båll & Brand, fortolket de sidste mange års klimaforandringer og den voldsomme afsmeltning af indlandsisen, som vi lige nu oplever i mængder af 8 millioner liter vand - i sekundet.

The Ice is Melting at the Pøules har været vist flere steder i København, i Amsterdam og i Vilnius. Med den seneste rapport fra FNs klimapanel er værket mere aktuelt end nogensinde.

I de historiske rammer på Marienlyst Slot kan du opleve live sangere og musikere, storskala laserprojekteringer, video visuals, dans og ord. Slottets facade tages også i brug, så forbipasserende i parken kan opleve det organiske lysværk, hvis farveskala reflekterer de sidste 170-års globale temperaturstigninger.

Værkerne kan opleves torsdag den 26. og fredag den 27. august fra kl. 19. Der vil være 10 »vandringer« af ca. 1 times varighed gennem slottet med live performances for ca. 40 gæster pr. gang. Sidste vandring er kl. 22.

Den 27. august kl. 16 vil der være en "vandring«, særligt målrettet børn fra 5-15 år, hvor deltagelse er gratis. Der er et begrænset antal billetter.

Book billetter her https://wearemelting.art/event/the-ice-is-melting-at-the-poeules-concert-iii/

Projektet er bl.a. støttet af Kulturministeriets aktivitetspulje til kulturaktiviteter. Billetterne koster kr. 75 og alle retningslinjer omkring Corona-restriktioner overholdes.