Se billedserie Den spanske streetart kunstner Liqen forvandlede tunnelen mellem Blisgård og Multiparken til et farverigt værk

Send til din ven. X Artiklen: Kunst & Byrum vender snart tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunst & Byrum vender snart tilbage

Helsingør - 25. juni 2019 kl. 10:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver skabt nye mur- og gavlmalerier i byen denne sommer. Det kommer blandt andet til at ske på Simon Spies Plads. Endnu en gang samarbejder Helsingør Kommune og Kunst og Byrum om tre nye kunstprojekter og en ny planche i gyden ved Stengade nr. 72. De sidste aftaler er ved at falde på plads. Men Kunst og Byrum Helsingør kan afsløre, at et stort nyt tunnelmaleri skal berige Vapnagaard, lokale kunstnere inviteres til at forskønne el-tavlerne i Helsingørs gamle bykerne og et murmaleri på Simon Spies Plads skal være med til at skabe en indbydende plads.

Læs også: Elsket skraldefisk er snart tilbage på sin rette plads

På Simon Spies Plads er der allerede de fleste ingredienser, der kendetegner en hyggelig plads. Over sommeren vil en street-art kunster og en arkitekt i samspil med byens borgere på pladsen finde frem til det tredje krydderi, som skal give den historiske plads et løft og gøre pladsen endnu mere attraktiv. Det skal gøres i form af et nyt gavlmaleri på den lille toiletbygning og små kunstværker mellem brostenene på pladsen. Murmaleriet skal erstatte det eksisterende maleri med et Simon Spies-motiv, som lider under tidens tand.

Initiativet til pladsens kunstneriske renovering er taget af Helsingør Kommune og Elisabetta Saiu. Elisabetta er kunstnerisk konsulent for Kunst og Byrum Helsingør, som gennem de sidste 8 år har inviteret internationalt anerkendte kunstnere til byen. I Helsingørs gamle bykerne klæder smukke murmalerier byens mure. For første forestiller det snart ikoniske murmaleri på Allégade historien om værftet og skibsfarten. Andre gavlmalerier fortæller om Øresundstolden og historien om klostre og reformation.

- Jeg oplever, at byens nye kunstværker samler folk. De skaber et rum, hvor man kan opleve kunstværker og byens historier sammen. Og det er helt fint, at dele sin oplevelse med andre omkring én, siger Elisabetta Saiu.

Det ligger endnu ikke fast, hvem kunstneren bliver. Maleriet påbegyndes over sommeren og alle nysgerrige kan lægge vejen forbi og følge med i murmaleriets tilblivelse. Motivet bliver naturlig

Jubilæumsgave til Vapnagaard Traditionen tro inviterer Kunst og Byrum en street art kunstner med sans for skønhed og beboerengagement til at udsmykke en af Vapnagårds tunneler. Det bliver således 4. gang, at Kunst og Byrum Helsingør rykker ud i boligområdet.

- Det er vigtigt, at tunnellen bliver et rart og smuk sted at være og at beboernes ønsker bliver hørt. Tunnelen skal være et kunstværk, man har lyst til at vise frem. Folk, der går gennem tunellen, skal opleve nye historier om området, fortæller Saiu,.

Beboerne har taget godt imod tunnelmalerierne fra 2015 og 2017. Den spanske streetart kunstner Liqen forvandlede tunnelen mellem Blisgård og Multiparken til et farverigt værk og holdt workshop for 13 kunstnere fra hele Danmark. For to år siden tog det canadiske Aaron Li-Hill omtrent en uge at omdanne tunnelen ved Ponydalen til en lys passage. Tunnelmaleriet står færdigt den 24. august og skal indvies i forbindelse med Vapnagårds 50 års jubilæum.

Historie på byens el-skabe Måske har du lagt mærke til dem? Som små hemmeligheder pryder fine malerier de små el-skabe i byen. I år arbejder Kunst og Byrum videre med Carsten Thorsens idé om bykunst, hvor indbudte kunstnere kan benytte lågerne til de mange el-skabe rundt om i byen som "lærreder" og skildre byens nutidige eller gamle historier. BYKUNST blev oprettet i 2010 af Carsten Thorsen. Carsten Thorsen døde i 2013, men det er et ønske fra Carstens enke, Elisabeth Thorsen, at projektet skal fortsætte. Derfor har Elisabet Thorsen, Elisabetta Saui fra Kunst og Byrum og Mogens Aasvang formand for Kunstforeningen for Helsingør og Omegn afholdt møder for at finde ud af, hvordan og eventuelt hvem der kan føre BYKUNST videre. Snart udsender Kunst og Byrum et open call og inviterer lokale kunstnere til at ansøge om deltagelse.

Nye farver i gyde Helsingør er en dejlig by med smukke gamle huse. I den lille gyde mellem Stengade nr. 72 og kirken er der lige nu et team af fagfolk, der arbejder på at fortælle om hensigtsmæssige materialer og teknikker til restauration af byhusenes facader. Nogle beskadigede plancher om samme emne bliver nemlig erstattet med nye paneler. De suppleres med fotografier, information om restaureringen af nogle af byhusenes facader og skal formidle historien om smøgen. Det er arkitekt Per Godtfredsen og håndværkerne Jacob Runge Olsen og Thomas Larsen samt Elisabetta Saiu fra Kunst og Byrum, der står bag Gydeprojektet.

relaterede artikler

Nyt stort gavlmaleri bliver præsenteret torsdag 07. august 2018 kl. 20:42

Nyt murmaleri skal pryde Nordvestkvarteret 26. juni 2018 kl. 21:05

Det almindelige liv i Vapnagård bliver kunst 28. oktober 2017 kl. 08:10