Kunst & Byrum byder på street art i 3D

Helsingør - 31. juli 2021 kl. 06:47 Kontakt redaktionen

Det springer ud af væggene.

Måske har du allerede set nogle af Cheones spetakulære 3D vægmalerier? De er gået verden rundt på de sociale medier, og Cheone selv har mere end 30.000 følgere.

Kunstneren har en særlig stil, hvor han får sine malerier og omgivelserne til at spille sammen på originale og humoristiske måder. Eksempelvis er der Cheones murmaleri i Milano af en mand, der holder en malerrulle. Vægmaleriets størrelse og perspektiv er tilpasset gaden, så det forestiller, at manden er ved at male den sidste stribe i et fodgængerfelt.

Italiensk kunstner til Helsingør

Den 14.-30.september kommer Cheone til Helsingør. Her inviterer den italienske kunstner - sammen med arrangørerne Kunst og Byrum Helsingør og JA-Kontoret til en gratis workshop for unge, der har lyst til at arbejde med hans særlige 3D interaktive teknik.

På workshoppen vil deltagerne arbejde med idéudvikling og skitser, og de skal udføre malerier i store formater på vægge og billboards på Ungdomsskolen i Helsingør.

Giganter og dyr Cheone siger selv om sin kunst:

Jeg overvejer nøje hvilke historier, jeg vil fortælle på murene, for hver historie er vigtig. Den skal overraske og forbløffe. Lige nu, hvor der er en globalt tendens til, at billeder er ensartede, fortæller han.

Typisk er mennesker og dyr Cheones yndlingsmotiver på hans urbane kunstværker.

Han arbejder med en teknik, som kaldes anamorphic street art. Det er en teknik, hvor billedets motiv er forvrænget i en sådan grad, at man kun fra én vinkel kan se maleriet i det rette perspektiv.

Hér smelter motiv, overflade og arkitektur sammen, og kunstneren opnår en 3D effekt, hvor det ligner at Cheones mennesker og dyr kommer ud af muren for at interagere med os.

Hvem kan deltage i workshoppen?

For at komme i betragtning forventes det, at deltagerne er øvede, og at de i forvejen har erfaring med tegning, tegneserier, maleri, gadekunst, grafitti, collage, skulptur eller lignende.

Interesserede skal sende en mail med eksempler på eget arbejde til Kunst og Byrums kunstneriske koordinator Elisabetta Saiu på himlenoverbyen@gmail.com eller til projektkoordinator på JA-Kontoret Gry Jensen på stj08@helsingor.dk senest 15. august.

Der er flere måder, man kan deltage på. Det er muligt at være med hele perioden fra 14. til 30. september, men der er også muligt at være med en weekend eller enkelte dage.

Ved at deltage får man en unik chance for at få erfaring med at skabe vægmalerier og lære 3D teknikker.

De unge kunstnere, der bliver udvalgt, vil blive samlet til orienteringsmøde 2. September i Helsingør. Desuden vil der være lejlighed til at mødes med kunstneren tirsdag 14. September på Ungdomsskolen.

Byens rum skal blomstre og udvikle sig Bag workshop og realisering af projektet står Kunst og Byrum Helsingør, JA Kontoret og Helsingør kommune.

Elisabetta Saiu har som kunstnerisk koordinator for Kunst og Byrum Helsingør siden 2012 stået bag byens smukke, stedspecifikke og historieskabende vægmalerier.

Ideen, at invitere de unge til at være del af et street art kunstfællesskab i år, er Elisabettas. Ideen er finansieret af Byrumsmidler, som By-, Plan-, og Miljøudvalget i samarbejde med Kultur- og Turismeudvalget står bag.

Puljen tilgodeser udvikling af byens rum baseret på idéer fra kommunes borgere. Alle med gode forslag og med tilknytning til Helsingør kan søge Byrumsmidler. I år er ansøgningsfristen 15. september.

