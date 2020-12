Se billedserie Helsingør Bycenter ville normalt syde af liv sådan en dag i december. I går der var øde og mennesketomt. Kun ganske få butikker i centret kan fortsat holde åbent. Foto: Andreas Norrie

Kunder stod i kø fra morgenstunden

Helsingør Bycenter er allerede lukket ned, og gågadernes butikker lukker ned fra den 25. december. En nedlukning før det havde fået store konsekvenser, siger citykoordinator

Helsingør - 18. december 2020 kl. 11:46 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Efter onsdagens pressemøde stod det klart, at indendørs bycentre skulle lukke ned fra den 17. december og frem til og med den 3. januar. For Helsingør Bycenter betyder det, at de, foruden nogle få butikker, skal lukke ned, mens det for andre, eksempelvis Espergærde Centret betyder, at de må holde åbent frem til den 25. december, da centret er under åben himmel. Det samme gør sig gældende for butikkerne på gågaden i Helsingør, der ligeledes må holde åbent frem til den 25. december. Derefter skal de, og butikkerne fra Espergærde Centret lukke ned til og med den 3. januar. Dagligvarebutikker og apoteker er dog undtaget lukningen.

Ærgrelse over nedlukning

I Helsingør Bycenter lukker alle butikker på nær Føtex, Matas, Normal, Maki Sushi og blomsterhandleren, og beslutningen om at lukke ned ærgrer Center Manager i Helsingør Bycenter, Christina Nymand Nielsen.

- Vi er ærgerlige over, at den beslutning er truffet. Vi synes selv, at vi har skabt trygge rammer for vores kunder, så de har kunnet handle uden bekymring. Det kommer til at gøre ekstra ond på butikkerne, der skal holde lukket, da det her tiden, hvor mange henter en stor del af omsætningen hjem. Men vi følger selvfølgelig myndighederne retningslinjer, så vi kan få smitten ned, siger hun.

Valfartede til storcentre Kort efter statsministerens pressemøde onsdag, skyndte mange danskere sig ud til storcentrene, så de kunne købe de sidste gaver op til jul inden nedlukningen. Det mærkede man også i Helsingør Bycenter.

- Vi kunne se, at der var større pres på ved 19-20-tiden, og flere butikker holdt længere åbent af den grund, men det var bestemt ikke sådan, at vi ikke kunne følge med. Vi har gjort alt hvad vi kan for at skabe trygge rammer med afstand, masker, sprit og begrænsning på antal kunder i butikkerne, og det var også tilfældet i går aftes, siger Christina Nymand Nielsen.

Håbede på forståelse Butikkerne i Helsingørs gågader har, modsat Bycentret, fået lov at holde åbent til og med den 24. december. Det glæder citykoordinator hos Helsingør Handel, Kim Backe, der dog også undrer sig over, at butikkerne skal lukke fra den 25. december.

- Det er overraskende, at statsministeren vælger at lukke os ned mellem jul og nytår. Det lå i kortene, at hun gjorde som i foråret, hvor hun havde forståelse for detailhandlen. Når det er sagt, så er vi rigtig glade for, at gadens butikker får lov at holde åbent. Det havde fået uoverskuelige konsekvenser, hvis vi skulle lukke ned i den største uge af året, fortæller han.

Bekymret for øget pres

Espergærde Centret har ligeledes åbent frem til og med den 24. december. Det kan føre til ekstra pres i antallet af besøgende, men centrets Centerkonsulent, Ulla Louring-Andersen, forsikrer, at de har gjort deres for at det skal gå gnidningsfrit.

- Vi har været bekymret for det pres, som der vil være på vores center de kommende dage. Jeg har derfor snakket med butikkerne og blevet enige om, at vi holder åbent i længere tid på mandag, tirsdag og onsdag end vi havde planlagt. Vi har skaffet mere personale ind, så de kan blive efter åbningstid, hvis der er kunder til det, siger hun.

Kunder stod i kø

Hvor storcentrene fik mange besøgende i går aftes, har butikkerne i Helsingørs gågader mærket det torsdag morgen og formiddag. Her har der været noget større aktivitet end normalt.

- Jeg kunne mærke, at der torsdag formiddag var flere kunder i byen. Flere kunder på gaderne, der handlede ind. Nogle butikker har endda haft kø inden de åbnede om morgenen, men folk er fortsat gode til at holde afstand og passe på hinanden. Vi forventer, at vi får en god julehandel, siger Kim Backe.

Kim Backe kunne desuden fortælle, at størstedelen af butikkerne holder de åbningstider, som Helsingør Handel har anbefalet. De holder dog fortsat åbent, hvis der er kunder i forretningen ved lukketid. Det er ligeledes muligt at kontakte butikkerne og arrangere at komme forbi efter lukketid.

