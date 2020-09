Kunde i slagsmål med REMA-medarbejder

Klokken 20.15 tirsdag blev det anmeldt, at der klokken 18.00 havde været tumult mellem en 65-årig mand fra Helsingør og en medarbejder i Rema 1000 på Esrumvej. Der var umiddelbart opstået en diskussion mellem de to grundet medarbejderens kasselukning, og kort efter opstod der håndgemæng mellem dem, hvilket resulterede i, at den 65-årige mand faldt til jorden og efterfølgende måtte køres på skadestuen til kontrol, oplyser Nordsjællands Politi.