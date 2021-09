Kulturværfts-boss slutter efter 12 år

Efter 12 år på posten som chef for kulturværftet har Mikael Fock valgt at stoppe. Kulturværftet har siden sin åbning i 2010 skabt store kulturoplevelser for borgere og besøgende. Nu er tiden kommet til at ruste Kulturværftet til de næste 10 års udvikling med et nyt ansigt i spidsen, oplyser Helsingør Kommune i en pressemeddelelse.

- Tiden er kommet til et ledelsesskifte, og jeg vil sige Mikael et stort tak for mange års inspireret indsats på Kulturværftet. Vi har et kulturhus i Helsingør Kommune, der på mange måder skiller sig ud og hæver niveauet for kulturhuse på nationalt plan. Det kan vi kun være stolte af, og jeg synes at vi skylder alle medarbejderne i huset og Mikael Fock et stor tak for den kæmpe indsats, der er lagt for dagen. Nu skal vi have nyt ansigt i spidsen for arbejdet på Kulturværftet og ruste huset til de næste 10 år. Det ser jeg meget frem til, siger kommunaldirektør Stine Johansen.