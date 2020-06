Kulturværftet og Toldkammeret genåbner

Kulturværftet og Toldkammeret åbnede mandag 8. juni igen op for gæster. Men det bliver en gradvis proces, oplyser kulturhuset.

Snup en rejemad og et glas rosé til frokost i Toldkammergården. Eller drik eftermiddagskaffen her. Alle hverdage kl. 11-16 - og når vejret holder tørt - kan man købe mad og drikke fra en foodtruck i gården. Der er flere borde i gården, og der er kommet blomster i plantekasserne. Senere på måneden bliver det også muligt at høre urban jazz i gården.