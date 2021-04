Se billedserie Chef og kunstnerisk leder på Kulturværftet i Helsingør Mikael Fock ser selv særligt frem til koncerten med Ganger den 5. juni: - De er vildt fede, siger han. Foto: Pressefoto

Kulturværftet med overfyldt program: - Vi har rullet en snebold foran os

Udskudte arrangementer og en ny forhandlingssituation har formet Kulturværftets genåbningsprogram.

Nordsjællands største scene har forsommerens program klar. Det seneste år har ført usædvanligt mange aflysninger og udskydelser med sig, og det præger også Kulturværftets genåbningsprogram.

- Det har været et frustrerende arbejde for programplanlæggerne. I virkeligheden ruller vi en kæmpe snebold foran os, da rigtig meget er blevet udskudt, men jeg synes, vi er lykkedes med at holde det aktuelt, siger chef og kunstnerisk leder i Kulturværftet Mikael Fock.

Et eksempel herpå er koncerten 15. maj med danske Gents og norske Hôy La, der i første omgang var programsat for over et år siden.

Tætpakket program De danske spillesteder må - i skrivende stund - igen byde publikum indenfor den 6. maj, og Kulturværftet er mere end klar, lyder det fra Mikael Fock.

Særligt de seneste måneder har - ifølge den kunstneriske leder - tæret hårdt på medarbejderstaben, der har været hjemsendt, men nu er der håb og et tætpakket program forude.

- Vi har heldigvis et fyldt program. Faktisk et overfyldt program. De seneste måneder har tæret hårdt på folk. Mange har arbejdet hjemmefra, og det er okay i starten, men nu skal vi bare ud over stepperne, siger Mikael Fock.

- Ingen bliver snydt I maj og juni er der flere spændende koncerter, og særligt mange talentfulde navne er på programmet.

Hiphoppere kan se frem til Michael Williams med den karakteristisk dybe stemme, og som under normale omstændigheder står for nogle ganske rowdy koncerter, men hvordan og hvorledes coronarestriktionerne vil spille ind på koncertoplevelsen vil vise sig.

Den 5. juni kigger Ganger forbi Helsingør, og gruppens nyeste udgivelse »Tro« blev kåret til intet mindre end årets danske album i 2020 af Soundvenue.

Meget bemærkelsesværdigt er der 15. juni mulighed for at opleve det endda meget lovende poptalent Dopha til en pris af blot 50 kroner. Blot tre dage senere spiller Dopha i Store Vega, hvor prisen er fire gange så høj.

- Det er en tirsdagskoncert, som er lidt billigere, så der er ikke nogen, der bliver snydt. Nogle gange handler prisen om, at kunstneren ikke kommer med et stort band. Jeg tror også Dopha selv gerne vil åbne sig for et nyt publikum, og for os handler det om, at alle får mulighed for at komme og bruge huset, forklarer Mikael Fock, om den nærmest absurd billige billetpris.

Vil kapre fra festivaler Musikernes indtægt kommer især fra koncerter, men den indtægtskilde har været mere eller mindre blokeret i lang tid. Mange artister har derfor været økonomisk ramt, og nu hvor pludselig igen bliver muligt at tage på turné, er der hård kamp om pladserne på de danske scener. Situationen har indvirkning på kontrakterne, vurderer Kulturværftets Mikael Fock, der fortæller, at den hårde konkurrence generelt har presset priserne ned.

- Man kan godt mærke, hestene står og sparker i boksen og gerne vil ud at løbe nu. Det kan man mærke på kunstnerne og på deres management, og min fornemmelse er, at de er faldet i pris, siger Mikael Fock, og uddyber:

- For det første har de ikke kunne tjene penge, der er kæmpe konkurrence, og så er forhandlingerne også anderledes nu grundet de fortsatte kapacitetsbegrænsninger.

Hvorvidt store danske festivaler som Roskilde, Northside og Tinderbox bliver gennemført til sommer er mildest talt usikkert. Direktøren for Northside og Tinderbox tvivler sågar selv på, at festivalerne bliver afholdt. Mikael Fock og Kulturværftet følger udviklingen tæt, og hvis festivallerne bliver sløjfet, står de klar med åbne arme.

- Hvis de ikke kan spille på de store festivaler, er der nogle navne, vi håber, vi kan få i spil. Uden at sige noget nærmere, kan jeg fortælle, at vi allerede har budt ind på et stort internationalt navn, lyder det fra Mikael Fock.