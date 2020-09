Det vil være mulighed for at købe bogen Amerika, hvor er du? og få den signeret af David Trads. Foto: Allan Nørregaard

Kulturværftet inviterer til foredrag med David Trads

Helsingør - 04. september 2020 kl. 20:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mød journalist, forfatter og USA-ekspert David Trads den 29. september på Kulturværftet, hvor han holder foredrag forud for præsidentvalget i USA. Her vil han tage temperaturen på USA netop nu, hvor mordet på George Floyd har skabt røre og fornyet fokus på racismen, og hvor vælgerne skal tage stilling til, hvem de vil have ved roret de næste fire år.

Aftenens foredragsholder David Trads, som har boet og arbejdet i USA i flere omgange, blandt andet som USA-korrespondent, er en af landets førende USA-eksperter. Han optræder jævnligt i tv, radio, aviser og i de seneste år i den populære podcast Kampagnesporet - og han er aktuel med bogen, der som foredraget her søger svar på det helt afgørende spørgsmål: Amerika, hvor er du?

Bogen er et forsøg på at forklare, hvad i alverden det er, som sker i verdens måske vigtigste nation. Hvad er årsagerne til, at intet er, som det plejer? At alt er forandret! David Trads, som trækker på sine erfaringer helt tilbage til 1980'erne, da han gik i skole i Michigan, og frem til i dag, giver det store overblik på en både underholdende, begejstret, seriøs og tankevækkende facon.

Foredraget finder sted på Store Scene på Kulturværftet den 29. september kl 19 og slutter klokken 21. Prisen er 125 kroner inkl. gebyr og der vil være mulighed for at bestille forplejning før arrangementet på Dinnerboking. Baren er åben i pausen. Der vil være mulighed for at købe bogen Amerika, hvor er du? og få den signeret.