Endelig skete det. Kulturværftet er udnævnt som et regionalt spillested af Statens Kunstfond. Det giver dem nu et årligt milliontilskud.

Kulturværftet i fornem selskab for første gang: Belønnes med millioner

Statens Kunstfond offentliggjorde i går deres liste over regionale spillesteder. Her er Kulturværftet med for første gang, og det åbner op for millionstøtte i en krisetid.

Det betyder, at Kulturværftet kan se frem til et årligt tilskud på 1 million kroner fra 2021 til 2024. Statens Kunstfond har udnævnt 19 spillesteder for en fireårig periode.

Tredje gang var lykkens gang for Kulturværftet. Efter at de to gange tidligere havde søgt om at blive udnævnt som et regionalt spillested hos Statens Kunstfod, lykkedes det endelig.

