Kulturnatten er tilbage - igen med frit valg

To kulturnætter i slutningen af september lægger op til kommunalvalget.

Kulturnætterne i Helsingør Kommune er et unikt lyspunkt i det begyndende efterårs mørke aftener, hvor det lokale kulturliv, handelsliv og foreningsliv sammen opfordrer borgerne til at være sammen i byrummene i Tikøb, Hornbæk, Espergærde og Helsingør.

I 2020 måtte Kulturnat Helsingørs styregruppe erkende at den aktuelle Covid-19 situation ikke harmonerede med at samles til musik på hjørnerne af Helsingørs gågader, fællesspisning i Tikøb, fakkeloptog gennem Hornbæk og koncerter og liv på alle torvene i Espergærde centret.

To kulturnætter Men i 2021 er Kulturnatten tilbage og igen med hele to kulturnætter, de to sidste fredage i september:

Fredag den 17. september er kulturnatten i Tikøb og Hornbæk, og fredag den 24. september er det i Espergærde og Helsingør at byernes kulturinstitutioner, handelslivet og det lokale foreningsliv kan åbne dørene og sammen med byens borgere skabe en livgivende aften i de ellers stille efterårsgader.

- Vi er godt klar over det er et kort varsel, vi kommer med, ikke mindst for arrangørerne af arrangementer - men vi håber at alle de lokale foreninger, kulturorganisationer og handelslivet har samlet kræfter og er klar til at bidrage til en helt enestående Kulturnat Helsingør i år!, siger Jens Frimann Hansen fra Kulturnattens styregruppe, der glæder sig over at vi nu må samles i det offentlige rum uden restriktioner - men selvfølgelig stadig med omtanke.

Frit valg igen

Årets inspirationstema er "Frit valg - igen!" og henviser naturligvis til at der i 2021 afholdes kommunalvalg i Helsingør, men også til Kulturnatten som et overflødighedshorn af aktiviteter og tilbud, som man rent faktisk bliver nødt til at vælge mellem - for man kan forhåbentlig ikke nå dem alle.

Der vil som altid være en fælles afsluttende begivenhed i Helsingør den 24. september. Detaljerne om afslutningen, tid og sted følger snarest.

Flyttedag for hjemmesiden

Som en del af dét samarbejde, der i foråret startede op mellem Helsingør Kommunes handels- og kulturliv, om at gøre opmærksom på hele kommunens mangfoldighed af kultur- og handelsoplevelser, er Kulturnattens hjemmeside i år flyttet til www.helsingorguiden.dk/kulturnat2021 .

Dét er både hér man indtaster og tilmelder sine planlagte aktiviteter som arrangør, og også hér man vil finde programmet online, efterhånden som arrangementerne tilmeldes.

Vær opmærksom på at deadline for at indtaste og tilmelde en aktivitet til årets trykte Kulturnat-program er allerede mandag 1. september kl. 12 for alle byer.

Alle aktiviteter tilmeldes til programmet på hjemmesiden www.helsingorguiden.dk/kulturnat2021.

Man vælger blot den by, man vil tilmelde sin aktivitet i og udfylder formularen. Husk en god, kort og præcis tekst der beskriver arrangementet.