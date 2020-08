Kulturnat er aflyst - men i kirken er der både drop-in dåb og drop-in vielse

Det eneste, der kræves, hvis man vil døbes ved en Drop-in dåb, er, at man kommer ned i sognehuset ved siden af kirken og fremviser ID med personnummer. For børns vedkommende både på dem selv og forældrene. Kordegnen vil være til stede og sørge for den administrative del. Præsterne vil tale med dåbskandidaterne forud for dåben, hvorefter man går over i kirken og foretager dåbshandlingen.