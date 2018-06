Kulturjagt på kongens pirater

Årets Kulturjagt - den 6. i rækken - har fokus på kaperhistorien. På en oplevelsesrig tur gennem Helsingør agerer deltagerne kongelige pirat-aspiranter, hvor nye piratord skal læres og opgaver løses, for at få det eftertragtede kaperbrev og tilhørende guldmedalje.

Det er fredag den 8. juni kl. 16-18 at børn og voksne komme med tilbage til kapertiden: Helsingør anno 1807, hvor Danmark blev invaderet af den engelske flåde. Her vil man høre om kaperhistorien gennem spændende personer og begivenheder. Mød bl.a. Lars Bache og Fløjls-Lind, lær om svingbasser og hør hvad der skal til for at få et ægte kaperbrev. Undervejs kan deltagerne opleve Musikskolens sørøverkor, der synger ombord på et ægte sørøverskib og opleve den engelske flåde der huserer i Kulturhavnen.