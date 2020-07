Kulturhistorisk cykeltur til Hammermøllen

I oplægget til turen hedder det : Intet under, at mange af vore bedste landskabsmalere fandt deres motiver her, hvor det tæt trafikerede Øresund med sine prægtige sejlskibe spillede smukt sammen med Kronborg, den skovbevoksede kystskrænt og Kullens markante blånende klipper i det fjerne. Ad snoede småstier cykler vi bl.a. forbi en usædvanlig velbevaret tennisbane og sommervilla fra landliggertiden, og hører historien om et mystisk middelaldertårn. Vi ser det fredede og nu fritlagte Lappestens Batteri, der blev anlagt i 1807 som befæstet kystværn. Vi kører langs kystskrænten, hvor Marienlyst Slots fornemme romantiske haveanlæg engang betagede mangfoldige af sundtoldstidens romantikere, vi passerer villaenklaven Højstrup, hvor et betydeligt glasværk engang lå. Ved den tidligere Hellebæk Klædefabrik cykler vi ad »bagvejen« til Hammermøllen, hvor turen slutter.