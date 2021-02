Kulturaftale sætter fokus på livskvalitet

- Vi ved af erfaring, at det giver rigtig god mening at dele viden og afprøve nye kulturkoncepter på tværs af kommunerne. Jeg er også rigtig glad for, at vi får et nyt indsatsområde med, nemlig ´Et bedre liv med kultur´ der fokuserer på krydsfeltet mellem kunst, kultur og sundhedsfremme. Det er et fokusområde, der de senere år har vist sig at have et utrolig stort potentiale og WHO er også udkommet med en større kortlægning, der viser at kunst og kultur betyder utrolig meget for borgernes livskvalitet - både fysisk og mentalt. Den viden skal vi udnytte og bruge aktivt i Helsingør. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi også får indsatsområdet forankret i Helsingør Kommune,siger Michael Mathiesen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, i en pressemeddelelse.