Kronprinsen på hemmelig visit: Besøgte særligt socialt idrætsprojekt

Tirsdag eftermiddag besøgte Red Barnets protektor H.K.H. Kronprins Frederik sammen med de fire landsholdsfodboldspillere Simon Kjær, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og Pione Sisto "Plads til Alle" projektet i Helsingør, som er et helt særligt samarbejdsprojekt mellem Helsingør kommune, DBU Sjælland, Red Barnet og Lauritzen Fonden.

I Danmark har vi tradition for, at børn går til sport, spejder eller musik, men en undersøgelse fra Børnerådet i 2014 viste, at medens 18 procent af de danske børn ikke gik til nogen aktivitet i deres fritid, gjaldt det for 35 procent af børn i etniske minoriteter og hele 50 procent af pigerne og for 28 procent af børn med enlige forældre.

Det er en uheldig tendens, som SSP-organisationen i Helsingør Kommune, DBU Sjælland og Red Barnet gør noget ved med initiativet "Plads til alle", som hjælper børn, som har svært ved at komme ind i fritidslivet med at komme ind i klubberne og blive der. Børn, der går til en fritidsaktivitet, trives nemlig bedre og det kan være med til at bryde en negativ social arv

"Plads til Alle" projektet kombinerer således Kronprinsens store dedikation for børns ret til et godt liv og hans engagement i idræt og det aktive fritidsliv, som igen og igen er blevet fremhævet i forbindelse med Kronprinsens 50 års fødselsdag.

- Det var dejligt at opleve Kronprinsens umiddelbarhed i samspillet med børnene og den ro, han formår at udvise i samværet med dem. Det er et stort skulderklap for os, at Kronprinsen sammen med landsholdsspillerne på denne måde har vist projektet deres bevågenhed, siger Nathalie Bøgelund Nielsen, som er Red Barnet Helsingørs projektleder på "Plads til Alle"

Lokale fællesskaber

"Plads til alle" samarbejder bredt med det lokale foreningsliv om tilbud til børnene, men især fodbold tiltrækker rigtig mange børn, og DBU tilbyder derfor at ruste fodboldklubber specielt til at kunne inkludere disse børn og fastholde dem i et godt fællesskab. I Helsingør kommune er det indtil videre Helsingør IF, Snekkersten IF og Frem Hellebæk, som indgår i samarbejdet. Derudover har Helsingør Svømmeklub taget imod et antal unge i projektet.

SSP i Helsingør Kommune arbejder på at sikre udsatte børns foreningsdeltagelse i form af støtte til kontingent og udstyr, opsøgende arbejde og fritidsvejledning. Red Barnet og DBU bidrager til denne vigtige indsats, så endnu flere udsatte børn kan få en plads i fritidslivet.

Gunnar Stein, som er formand for Red Barnet Helsingør, oplyser, at Red Barnet Helsingør arbejder på at etablere en byttecentral for sportstøj, så det at få noget aldersvarende tøj, selvom man er i voksealderen, ikke skal blive en show-stopper, ligesom Red Barnet har nogle overvejelser sammen Helsingør IF om yderligere initiativer til at fastholde de unge.

De frivilliges rolle

Det er Red Barnets erfaring, at den økonomisk hjælp til udsatte børns fritidsliv ikke kan stå alene, og at den største udfordring ikke er at få børnene ind i fritidslivet, men at få dem til at blive der. Netop Red Barnets frivillige kan være den afgørende brik, som sikrer børnenes fastholdelse.

Den frivillige følgeven besøger familien i hjemmet og skaber tryghed og tillid til både barn og forældre. Den frivillige motiverer barnet til at komme afsted og forældrene til at deltage i barnets fritidsaktivitet.

Den frivillige følger børnenes færden i klubben og kan "spotte", hvis barnet er ved at falde fra. I så fald har den frivillige til opgave at inddrage de relevante aktører, som skal yde en indsats i målet om at få barnet bedre integreret i fællesskabet i fritidsaktiviteten. Det kan være en særlig opmærksomhed fra træneren, forældregruppen eller andre.

Har man lyst til at være med til at gøre en forskel som frivillig i Helsingør, så kan man kontakte Red Barnet på mailadressen pladstilallehelsingoer@redbarnet.dk. Der bliver tillige et informationsmøde tirsdag 12. juni klokken 19.00 på Kulturværftet.