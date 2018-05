Deltagerne i Kronborg-stafetten skal i år løbe ruten omvendt af, hvad de plejer. Foto: Helsingør Kommune Foto: Photographer: Patrick R. R. Lauritzen - www.SplitArt.dk

Kronborgstafetten løber den anden vej i år

Helsingør - 29. maj 2018 kl. 21:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2500 deltager i årets Kronborgstafet, som afvikles på torsdag, men ruterne er vendt rundt for at give de mest optimale forhold for alle løberne i skifteområdet. På torsdag skal løberne ikke bare slå autopiloten på, når de løber Kronborgstafet. Der skal nemlig for første gang i stafettens historie løbes den anden vej rundt om Kronborg. Også på Nordhavnsruten er retningen ændret, og ruten har fået et par småjusteringer på grund af byggeri.

Skiftezoner

De foregående år har der været en udfordring med, at løberne ikke brugte broerne til at komme ind i skiftezonen. De endte med at stå midt på løberuten, og det gav sammenstød med andre løbere, og de frivillige havde svært ved at styre løbere den rigtige vej.

Derfor fik Helsingør Idræts Forening og Helsingør Ski- og Orienteringsklub (HSOK) ideen med at vende ruterne om, så man løber mod urets retning på begge ruter.

- Skiftezonen har ikke fungeret optimalt, da ikke alle løberne brugte broerne til at komme ind i skiftezone. Nogen så en fordel i »bare« at springe over hegnet, men det resulterede ofte i sammenstød, da der pludselig stod ventende løbere midt på løberuten. Nu bliver det meget mere logisk, og løberne bliver tvunget til at bruge broerne. En forbedring vi alle både løbere og frivillige vil kunne mærke, siger Rolf Lund tidligere formand i HSOK.

Plejehjemmene deltager

Som noget nyt i år er Helsingør Kommunes plejehjem inviteret på en tur rundt om Kronborg på samme rute, som løberne betræder om aftenen. De ældre får også fortalt historien om Kulturhavnens forvandling.

Om eftermiddag skal 1. og 2. klasserne fra Helsingør Kommunes SFO se, hvor hurtigt de kan komme rundt om Kronborg.

Men ellers bliver det den samme løbefest som tidligere, forsikrer Lasse Rye Rasmussen, der er projektleder på Kronborgstafetten fra Helsingør Kommune:

- Vi glæder os til endnu en gang at kunne sige velkommen til en kæmpestor løbefest på havnen, og håber at den nye retning på de to ruter løser de små problemer, der har været i skiftezonen. Så ser jeg frem til at, vi skal vise de ældre borgere i kommunen rundt i værftshallerne, om Kronborg, og gennem kulturhavnens historie. For Kronborgstafetten skal være hele Helsingørs løbefest - uanset alder, afslutter Lasse Rye Rasmussen.