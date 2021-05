Kronborgstafetten er aflyst - for anden gang

-Vi er utrolig kede af at skulle informere jer alle om, at Kronborgstafetten 2021 desværre er aflyst. Grundet situationen forårsaget af Covid-19/forsamlingsforbuddet beklager vi at måtte meddele, at den 7. udgave af Kronborgstafetten, som skulle have været afholdt den 3. juni 2021, aflyses, skriver arrangørerne af det velbesøgte arrangement, som nu bliver aflyst for andet år i træk.