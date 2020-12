Kronborg viser Jim Lyngvilds kongerækkeudstilling

- Kronborg Slot gemmer på mange hemmeligheder - også kongelige. Med det nye blik på den danske kongerække ser jeg frem til at mange flere danskere bliver nysgerrig på vores historie. Sammen med Jim Lyngvild vækker vi kongerækken til live på en anderledes måde. Vi har i forvejen en del af Frederik II's originale kongetapeter med kongerækken hængende på Kronborg, og det er oplagt at bruge det som afsæt til en nytolkning, hvor man i et nutidigt formsprog kan se kongerne og dronningerne i øjnene og identificere sig med dem, fortæller Mikael Rasmus Nielsen, der er slotschef på Kronborg Slot.

- At udstille på Kronborg er en drengedrøm. Jeg har altid set slottet som juvelen i Danmarks krone, men også et slot, der på en måde holdt fast på sine hemmeligheder. Nu er det min tur til at lytte efter og fortælle disse hemmeligheder videre, og i dette tilfælde er det hemmelighederne om kongerækken. Et emne der i mange år har været sendt til hjørnespark, da emnet i sig selv emmer af udenadslære og realskole. Det lavede vi om på med udstillingen på Koldinghus, men Kronborg har nogle helt andre muligheder for at folde historien ud. Kongerækken er nemlig alt andet end kedelig, det er blod, sved og kamp - tilsat en enkelt tåre eller to, siger Jim Lyngvild, der har arbejdet i seks år på at skabe de storslåede dragter og anderledes portrætter.