©TON 170106 KRONBORG SLOT BY NIGH

Kronborg - og hele verden - slukker lyset

Den årlige begivenhed 'Earth Hour' sætter lørdag klokken 20.30 fokus på planetens presserende natur- og klimakrise, når mennesker, virksomheder og byer i hele verden slukker lyset i en time for naturen. I Danmark går blandt andet Øresundsbroen, Storebæltsbroen, Kronborg Slot og Københavns Rådhus i sort.

Earth Hour er verdens største opråb på planetens vegne, og der er mere end nogensinde brug for, at virksomheder, borgere og politikere står sammen og giver kloden en stemme og sætter handling bag ordene. Traditionen tro er en række verdenskendte vartegn med til at sprede budskabet. Udover Kronborg er det eksempelvis Operahuset i Sidney, Eiffeltårnet i Paris, Brandenburger Tor i Berlin, Colosseum i Rom, Markuspladsen i Venedig, Sheikh Zayed-moskéen i Abu Dhabi og Akropolis i Athen.