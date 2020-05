Kronborg åbner igen

Med beslutningen om at fremrykke genåbningen af museerne, bliver det nu muligt at besøge Kronborg igen. Slottet slår portene op for gæster torsdag den 28. maj kl. 10 - 17.

Coronakrisen har naturligvis haft store økonomiske konsekvenser for Kronborg.

Det oplyser Kronborg i en pressemeddelese.

I lukkeperioden alene har der manglet indtægter på omkring 5 millioner kr. Indtægtstabet må, på trods af genåbningen, forventes at fortsætte resten af året, og særligt i højsæsonen, hvor turisterne i stor stil udebliver.

- Vi er meget glade for, at vi nu kan åbne op for besøgende igen. Det har vi set frem til længe, og vi har selvfølgelig gjort alt, hvad vi kunne for at være klar til at slå dørene op igen hurtigst muligt, så snart der blev åbnet for det, siger slotschef Mikael Rasmus Nielsen.

Normalt udgør udenlandske besøgende ca. 75 % af Kronborgs gæster i sommerperioden.

- Men lige nu ser vi frem til genåbningen af Kronborg Slot. Vi glæder os til igen at give vores gæster spændende kulturelle oplevelser - og vi er mere end klar til at give de mange danskere, der holder sommerferie i Danmark i år, en god oplevelse på Kronborg, siger Mikael Rasmus Nielsen.