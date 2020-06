Kronborg Live vender tilbage

I Hamlets Forunderlige Verden sætter Hamlet, Kong Claudius, Dronning Gertrude, Polonius, Ophelia, Laertes og Yorrick gang i slottet på mange måder. Der er ingen tvivl om, at kong Claudius ikke er helt uskyldig og vi finder hurtigt ud af, at han er god til at fremstille gift. Faktisk er han så god, at han har et alkymiværksted, hvor han deler sin viden om de mere dystre kunstarter med Kronborgs gæster. Når der er en skurk iblandt os, er det en god ide at kunne afsløre mistænkelige kropssprog. Dette er noget, som Polonius er ekspert i, og han deler gerne sine bedste tips om hvordan man kan være en snedig spion. Prins Hamlet vil også gerne afsløre kong Claudius' mørke side, og han har brug for al den hjælp, han kan få fra Kronborgs gæster. Hvis han kan lære dem at lade som om de er en gruppe omrejsende skuespillere, der vil optræde for kongen, så lykkes det måske. Heldigvis er Hamlet ekspert i italiensk teater, så han kan undervise i det grundlæggende i »commedia dell'arte«. Men vil det være nok til at narre kong Claudius? Det vil tiden vise.