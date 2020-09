Kronborg Brass med Jesper Lohmann og Julie MeeRa

Koncerten byder på et velklingende repertoire - Et sandt overflødighedshorn af de mest populære klassikere gennem tiden.

Jesper Lohmann har ved mikrofonen en teknik, der rummer så stort og bredt et spektrum, at der er frit valg på alle musikhylderne. Dertil synger han en af Bent Fabricius-Bjerre's elskede klassiker i duet med sopranen Julie MeeRa.

Jesper Lohmann - skuespiller og sanger. Højaktuel i »Tilløkke Otto« og "No More Jacks". Lohmann har desuden medvirkede i flere Tv-serier bla i TAXA, Lærkevej, Rita og Krøniken samt flere musicals.

Kronborg Brass har lige som alle andre garder og orkester været afskåret for at komme ud og optræde. Efter den lange CORONA nedlukning, trænger vi i den grad til at noget at glæde os over.