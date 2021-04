Svend Hartling har i mange år været koncerndirektør i Region Hovedstaden, og aktuelt står han i spidsen for det nye vaccinationscenter i Snekkersten. Foto: Allan Nørregaard

Kritik fra vaccineboss: Fejl vores personale ikke er vaccineret

Chefen for det nye vaccinationscenter i Snekkersten og tidligere koncerndirektør i Region Hovedstaden, Svend Hartling, kritiserer manglende vaccination af personale: - Vi er meget sårbare.

Mandag blev Snekkersten Hallen indviet som nyt vaccinationscenter, og allerede på førstedagen skulle 2500 borgere have det længe ventede stik.

For at det kan lykkedes, er det nødvendigt med kvalificeret sundhedspersonale, og derudover er det selvsagt meget væsentligt, at personalet undgår smitte.

Omkring 70 ansatte stod på den første lokale vaccinationsdag klar, så de mange stik blev delt både effektivt og ordentligt ud, men personalet er ikke nødvendigvis selv blevet vaccineret.

Det mener Svend Hartling, der er tidligere koncerndirektør i Region Hovedstaden, og som står med ansvaret for det lokale vaccinationscenter, er dybt problematisk.

- Jeg synes personligt, det er en fejl, at personalet ikke er blevet vaccineret på nuværende tidspunkt. Vi kan være tvunget til at lukke vaccinationscenteret ned i en periode, hvis vi får smitte ind blandt personalet. Så vi er meget følsomme, hvis vi får et tilfælde, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Var gået på pension Der ligger et større logistisk arbejde bag etableringen af vaccinationscenteret, der kræver meget personale - naturligvis i form af vaccinatører, men centret har også brug for vagter, administrativt personale, og et større hold står desuden for forberedelsen af selve vaccinedoserne. Personalet kommer mange forskellige steder fra og består af flere forskellige faggrupper. Der er i forvejen pres på sundhedsvæsenet, og derfor er det ikke sikkert, det bliver helt ligetil at skaffe ekstra personale, hvis det bliver nødvendigt.

- Mange af dem, som arbejder i vaccinationscenteret i Snekkersten Hallen, er pensionerede læger og sygeplejersker. Jeg var også selv gået på pension, før jeg blev spurgt om, jeg ville hjælpe til, så jeg nåede kun at være pensioneret i tre måneder. Lige nu har vi nok personale, men det er svært at finde personale, som er interesseret i at have mange vagter og mange timer, siger Svend Hartling.

Det tager, ifølge Svend Hartling omkring 10 timer at få vaccineret 2500 personer under den nuværende kapacitet i Snekkersten Hallen.

Hermetisk lukket Christoffer Buster Reinhardt (K) er formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, og han kan godt se problemet i den manglende vaccination af personalet i vaccinationscentrene.

- Jeg forstår den undren, men lige nu er der hermetisk lukket for vaccination af personalet i vaccinationscentrene. Det er Sundhedsstyrelsen, der bestemmer vaccinerækkefølgen, og vi har bedt dem om at komme med en afklaring på muligheden for at vaccinere frontpersonale, og den skulle komme i denne uge, siger politikeren.

Personalet i centeret bærer mundbind, og derudover er Snekkersten Hallen indrettet, så det er muligt at holde afstand, men det er umuligt at beskytte sig hundrede procent mod smitte. Formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt garanterer, at det er muligt at finde mere personale, hvis uheldet er ude.

- Vi skal nok skaffe personale, der kan vaccinere, selv hvis der kommer et stort smitteudbrud i et vaccinationscenter. Det er vi simpelthen nødt til, så vi ikke kommer til at sløve udrulningen af vacciner ned, siger han og peger på pensioneret sundhedspersonale som en eventuel løsning.