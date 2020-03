Krisestyringsstab skal tackle coronavirusset

Sent tirsdag aften sendte kommunen nemlig en pressemeddelelse ud, hvor det blev fortalt at alle ikke nødvendige kommunale arrangementer ville blive aflyst eller skubbet, som et indgreb mod at forhindre yderligere smittespredning i Helsingør og Danmark.

- Det helt store udgangspunkt er, at vi følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Derudover har vi senere selv taget beslutningen om at aflyse eller udskyde alle ikke nødvendige møder arrangeret af kommunen, siger Stella Hansen, der er direktør i kommunen og sidder i krisestyringsstaben.

Elever i karantæne og digitale møder

I løbet af ugen er flere elever og en lærer fra Espergærdeskolen, Tibberupskolen og Hellebækskolen kommet i karantæne. Mange af dem er i karantæne med deres familier, da de for nyligt er vendt hjem fra rejser i udlandet.

Tirsdag aften sendte Thomas Horn, som er skoleleder på Hellebækskolen, et åbent brev ud til elever og forældre, hvor han informerede dem om, at flere af de karantæneramte desværre havde fået

konstateret coronavirus.

Selvom det ikke er sikkert, at det ender med at coronavirusset lukker skoler, plejehjem og dagtilbud i Helsingør, så bliver der taget de nødvendige forholdsregler for, at det ikke sker.

- Det, vi gør, er at sørge for, at vores sundhedspersonale sørger for god hygiejne i kommunen, og det er de selvfølgelig uddannet i, siger Stella Hansen og fortsætter:

- Vi kigger også på eventuelt at gøre kommunens møder digitale. Der er jo masser af muligheder for det med de digitale løsninger.