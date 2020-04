Krisen skaber corona-ghettoer

Den stigende arbejdsløshed som følge af coronakrisen kan risikere at skabe flere udsatte boligområder og ghettoer, advarer BL, der er brancheorganisation for 500 almene boligorganisationer.

Det almene boligområde Vapnagaard i Helsingør har ikke været kategoriseret som et udsat boligområde siden 2018, men det kan ændre sig for Vapnagaard og andre boligområder i Danmark de kommende år, hvis coronakrisens arbejdsløshed bider sig fast.

- Generelt er vi bekymret for, at stigningen i ledighed vil ramme den almene sektor hårdt og særligt de udsatte områder. Der er en reel risiko for, at en større ledighed kan føre til at flere boligområder bliver ghettoer eller hårde ghettoer i de kommende år, siger Solveig Tingey, cheføkonom hos BL, Danmarks Almene Boliger.

Bent Frederiksen, der er direktør i Boliggården, Vapnagaards boligselskab, er bekymret for, at krisen kan ende som en udfordring for boligområdet, hvis det bliver ramt af massiv ledighed.

Boligministeren oplyser i et folketingssvar den 15. april, at man på nuværende tidspunkt ikke kan tage stilling til eventuelle indgreb.

