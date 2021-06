Tyvene klipper hul i siderne på varevognene, inden de tømmer dem for værktøj. Foto: Andy Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Kriminelle slår til mod varevogne: Politiet har svært ved at ramme dem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kriminelle slår til mod varevogne: Politiet har svært ved at ramme dem

De seneste måneder har politiet arbejdet på at få ram på en gruppe kriminelle, der begår indbrud i varevogne. Ofte slipper de afsted med værktøj for mange tusind kroner.

Helsingør - 25. juni 2021 kl. 15:06 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Tirsdag var det beboere i Ålsgårde, der stod op til det forfærdelige syn af et stort, firkantet hul i siden på deres varevogne. Onsdag var det så en borger i Helsingør.

I de seneste måneder har det vrimlet med indbrud i håndværker-varebiler, hvor værktøj for flere hundredtusind kroner er blevet stjålet, og selvom politiet knokler for at finde frem til bagmændene, så er det enormt svært at komme tyverierne til livs. Sådan lyder det fra Henrik Sejer, politikommissær hos Nordsjællands Politi.

- Vi har rigtig svært ved at fange dem. Vi ved, at de kommer til fods, og når vi så patruljerer er de hurtige til at gemme sig. Så snart de ser os, er de væk, forklarer han.

Kan være en gruppe Ifølge den garvede politikommissær har Helsingørområdet været særligt hårdt ramt af indbruddene, men også andre politikredse beretter jævnligt om varebiler, hvor fremgangsmåden meget ligner den, Nordsjællands Politi kender.

- Vi får meldinger om de her tyverier fra hele landet. Det er kommer meget i bølger, men det er stort set den samme fremgangsmåde de bruger. De borer et hul i siden på bilen, og så klipper de det større med en pladeklipper. På den måde kan de få adgang til låsen, som de kan lirke op, og så er der fri adgang til at tømme den for værktøj, forklarer han og tilføjer, at det er politiets tese, at der er tale om en gruppe kriminelle, der slår til forskellige steder i Danmark, og som får det stjålne værktøj transporteret ud af landet.

- Vi regner med, at det er en gruppe kriminelle - måske fra udlandet. Vi har kun fundet meget lidt værktøj, og det, vi har fundet, har ligget smidt i vejkanten. Det er blandt andet en af årsagerne til, at vi formoder, at de kommer til fods, tømmer en varevogn, smider værktøjet fra sig, mens nogle andre kommer og samler det op.

Gode råd Selvom det kan virke svært selv at stille noget op mod tyverierne, så har Henrik Sejer et par opfordringer til håndværkerne i Helsingørområdet. Tyvene har det nemlig med at bryde dørene op, efter de har klippet hul i bilens side, men kan de ikke få adgang til en dør, så er det jo svært at bære sig sådan ad, forklarer han.

- Mit bedste råd er at holde, hvor der er lys, så risikoen for at blive set er stor. Og så vil jeg sige, at kan det lade sig gøre, så parker op ad noget. Kan man komme til at afskærme bagdøren og sidedøren til varerummet, så er det en rigtig god hindring, siger han.

relaterede artikler