Efter hjemmeskoletid mødes børnene i virtuel fritidsklub. Foto: Arkiv

Kreativ udvikling: Børnene tager nu i virtuel klub

Mange børn savner hinanden og det sociale under nedlukningen. Derfor har to klubber i Espergærde haft virtuel klub de seneste uger, hvor den står på quiz, spil og fysisk aktivitet.

Helsingør - 05. februar 2021 kl. 10:12 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Størstedelen af hverdagen for skolebørnene foregår alene foran en skærm. Der er derfor ikke det samme sociale sammenspil, som der er, når man møder fysisk i skole, ligesom de fysiske aktiviteter som fangeleg og fodbold er sat på en midlertidig pause. Det ønsker klubberne, der er en del af Espergærde Fritidscenter, at lave om på, heriblandt Klub Idrætten.

- Ungerne begyndte at blive undervist på Google Meet, og vi er alle oprettet derpå, også personalet. Skoleleder, Andreas Elkjær, skrev ud, at børnene må være aktive i frikvartererne, og det er, hvad klubben kan. Der kan vi virkelig komme til gavn, så 9.30 starter aktiviteterne. Det kan være dans, eller styrkeøvelser, og det har vi taget med videre til klubben, når børnene har fri ved 13-tiden, siger klubleder på Klub Idrætten, Stefan Winther.

Mange børn kigger forbi De virtuelle frikvarterer er frivillige, og det er den virtuelle klub ligeså. Tilbuddet har efterhånden kørt en lille måned nu, og selvom interessen var størst den første uge, hvor den virtuelle klub var ny og spændende, er der stadig mange af børnene, der besøger de mange aktiviteter i den virtuelle klub.

- Vi ligger formentlig på omkring 30 procents deltagelse. Det er forskelligt, hvad vi rammer på den enkelte dag. Vi laver quiz, tegn og gæt, Kahoot quiz og 'snak med en voksen' aktivitet. Vi har mange, der kommer forbi den første time til halvanden, og så vil børnene spille eller ud og få noget luft. Vi er imponeret over, at vi kan få besøg af 30 procent af børnene, når det er frivilligt, og når de har siddet foran en skærm hele formiddagen, siger Stefan Winther.

Podcast for børn

I Klub 3, en anden skole under Espergærde Fritidscenter, har man ligeledes tænkt kreativt med aktiviteterne i den virtuelle klub. Her kan børnene blandt andet stille udfordringer til de voksne, hvor pædagoger og medhjælpere tidligere har skulle spise noget lakrids hurtigst eller se, hvem der kunne slå søm hurtigst i. Derudover laver de en livestream, hvor en pædagog står i køkkenet og bager kage, eller lignende, og så kan børnene være hjemme i deres eget køkken og lave en kage magen til. Særligt interessant er dog den podcast, som klubben har lavet.

- Vi optager en podcast og lægger den ud hver onsdag. Den varer 10-15 minutter, hvor vi svarer på spørgsmål fra børnene, som har fået et telefonnummer, som de kan ringe eller smse spørgsmål til. Så vil pædagogerne tage dilemmaet op, lidt ligesom Mads og Monopolet. De spørger, hvad vores yndlingsfarve er, om vi har kærester, men også dybere spørgsmål, som hvad man skal gøre, hvis man er uvenner med sin veninde. Vi ville helst have et panel af børn, men på grund af corona, så er det to klubmedarbejdere, der svarer på spørgsmålene, siger afdelingsleder i Klub 3, Karina Ejstrup Hansen.

Stor ros fra forældre Forældrene har også taget godt imod klubbernes nye virtuelle tilbud, og det skyldes da også, at klubberne laver en ekstra indsats, eksempelvis, når de holder konkurrencer, hvor man kan vinde præmier.

- Der har været flere forældre, der har skrevet til os og fortalt, hvor glade de er over, at der sket noget aktivt for deres børn. De synes det er stærkt arbejde. Vi har konkurrence kørende i løbet af ugen, og vores to unge medhjælpere kører ud med præmierne til børnene, fortæller Stefan Winther.

Den virtuelle klub fortsætter

På mandag vender de yngste elever tilbage i skolen, og det betyder, at 4. klasserne kommer i klub igen. For både Klub 3 og Klub Idrætten betyder det dog ikke, at den virtuelle klub stopper.

- Vi har tænkt os at fortsætte projektet. Vores primære opgave bliver at passe 4. klasserne, men vi vil lægge de timer og det personale i onlinedelen, som vi kan, for de store er en vigtig prioritering. Flere bliver deprimeret og mindre motiverede for at deltage i undervisning. Vi håber, at de snart kommer tilbage, så vi kan lave normal klub igen, siger Stefan Winther.