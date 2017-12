Borgmestrene Benedikte Kiær, Helsingør og John Schmidt Andersen, Frederikssund har hver for sig haft møder med politidirektør Jens Christian Bülow, hvor de har taget afstand fra politiledelsens omstrukturerings-planer, der betyder, at Nordsjællands Politi ikke længere skal rykke ud fra Helsingør og Frederikssund, men fra Hillerød og Gentofte.Foto: Allan Nørregaard

Kraftig borgmester-protest mod politi-ledelsens nye planer

Helsingør - 20. december 2017 kl. 04:18 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Benedikte Kiær har gjort det klart for politidirektøren, at hun hverken accepterer eller forstår, at Helsingør ikke længere skal være udrykningssted for politiet, skriver Frederiksborg Amts Avis. Står det til politiledelsen i Nordsjællands Politi, så skal Helsingør og Frederikssund nedlægges som udrykningssteder for politiet. Patruljevognene skal i stedet sendes ud fra Hillerød og Gentofte, og det giver ifølge borgmester Benedikte Kiær, K, ingen mening.

Ingen god vilje

I går holdt hun et møde med politidirektør Jens Christian Bülow, som forklarede om de nye planer, der forventes gennemført meget hurtigt. Men det bliver ikke med Helsingør-borgmesterens gode vilje.

- Helsingør er en grænseby, en havneby, den største by og kommune i Nordsjælland, den by, der har det mest aktive og livlige natteliv. Så kan det da ikke være rigtigt, at der ikke kan rykke politi ud fra politigården i Helsingør. Faktisk er der langt fra Hillerød til Helsingør, og der følger jo ingen ny infrastruktur med den planlagte nye politistruktur, fastslår Benedikte Kiær.

- Politiledelsen siger ganske vist, at servicen bliver den samme for borgerne, men den sang kender vi jo, blandt andet fra hospitalsvæsenet. Med de erfaringer, vi har, er det svært at tro på, at det ikke vil betyde noget i forhold til borgerne, hvis politiet fremover skal komme fra enten Gentofte eller Hillerød. De lover bedre service - vores erfaring er det modsatte, siger Benedikte Kiær, som på mandagens møde med politidirektøren ikke blev overbevist om, at ledelsens udspil og idéer er de rigtige for borgerne.

Løbet er kørt

Benedikte Kiær har sammen med sin borgmesterkollega i Frederikssund, John Schmidt Andersen, protesteret mod strukturændringen, men de frygter, at løbet allerede er kørt, at hele omstruktureringen allerede er besluttet, og at den effektueres meget hurtigt.

- Kommunerne er ikke blevet indbudt til en forhandling, så derfor må vi bare konstatere, at vi absolut ikke er enige med politiledelsen, og at vi ikke forstår bevæggrundene til at fratage de to byer en udrykningsfunktion, siger Benedikte Kiær.

Den 23. januar er der planlagt kredsrådsmøde mellem ledelsen i Nordsjællands Politi og de kommuner, der hører til indenfor kredsen.

Som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis er betjentene også betænkelige ved den nye struktur som blandt andet betyder, at mange skal møde ind på en anden politigård end i dag.

dorte Læs borgmestrenes debatindlæg i dagens avis, 1. sektion, Meninger og Baggrund.

