Kraftfulde malerier i Kunstgalleriet

- De forskellige lag i mine billeder spiller hinanden ud og der bliver arbejdet med rum af underlige konstruktioner i et modspil til farvesymfonierne. Jeg fascineres af at tage udgangspunkt i former, som vi omgiver os med og som man mindst venter kan danne baggrund for ideer til et maleri. Inspirationen henter jeg lige fra at opdage små ting i min have til oplevelser på rejser rundt i verden.