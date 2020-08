Krænkede pige i prøverum

En 24-udenlandsk mand blev søndag formiddag anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse. Manden var lørdag gået ind i et prøverum i en forretning i Espergærdecentret, hvor en 10-årig pige var i gang med at prøve tøj. Inde i prøverummet begyndte manden at beføle sig selv. Manden blev genkendt da han søndag igen befandt sig i Espergærdecentret, oplyser Nordsjællands Politi.