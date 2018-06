Kort ventetid efter ny tidsbestilling

Før årsskiftet indførte Borgerservice i Center for Borgerservice, It og Digitalisering, BID, et digitalt tidsbestillingssystem, som betyder, at borgerne skal bestille tid for at få et nyt pas eller kørekort i Borgerservice. Lidt på samme måde som at bestille en tid hos frisøren.