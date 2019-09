Korinor på Abbey Road

I september 2019 er det 50 år siden The Beatles' »Abbey Road« udkom. Bibliotekerne inviterer derfor til et foredrags- og koncertarrangement med Per Wium og koret Korinor fra Helsingør. Per Wium fortæller om gruppen og dens musik, og koret synger sange fra Abbey Road og det store Beatles-katalog. Det sker tirsdag den 24.september kl. 19 - 20.45 på Biblioteket Kulturværftet, Dækket, 2.etage

'Abbey Road' er pladen, hvor John Lennon bl.a. markerede sig med "Come together" og "Because", hvor George Harrison røg helt til tops på sangskriverhimlen med "Something" og "Here comes the sun" og det er LP'en hvor Paul McCartney var arkitekt på den store suite på pladens side to. Og hvor Ringo Starr endnu engang "played for the song".