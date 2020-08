Koret Open Voices synger igen

Koret var i foråret ellers rigtig godt i gang med forberedelserne til en stor fælles koncert med børne/ungdomskoret Gospellights, som ligeledes holder til i Mørdrup Kirke og også ledes af Anders C. Nielsen. Koncerten den 16. maj måtte aflyses, men heldigvis er en ny koncertdato ved at blive planlagt, så publikum igen kan opleve den store lyd når over 100 sangere synger flerstemmigt.

Når koret starter igen, vil alt være som det plejer at være. Man er ikke medlem af koret med en fast kontingentbetaling, men i stedet fungerer koret som et "drop-in" kor, hvor man betaler entré ved indgangen og således kun betaler for de aftner man deltager. Det har vist sig at være noget, der passer ind i rigtig manges hverdag.