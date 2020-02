Konventums forholdsvis nytiltrådte direktør Birgiit Nørgaard ,som ses i midten af fotoet, lovede, at man ville fortsætet den sociale og mangfoldige kurs. Foto: Andreas Norrie

Konventum får Den Sociale Beskæftigelsespris

Helsingør - 24. februar 2020 kl. 20:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konventum er villig til at indsluse alle slags mennesker i virksomheden, hedder det blandt andet i motivationen. Konventum fortsætter med at udvise en villighed, ud over det almindelige, til at indsluse ledige borgere i virksomheden.

Sådan lød det i motiveringen da Den Sociale Beskæftigelsespris mandag aften blev uddelt til Konventum forud for byrådets møde.

Med et kunstværk af virksomheden Egeværk, som etablerer sig i Helsingør Kommune fra marts 2020, samt et diplom og et tilskud til afholdelse af et socialt arrangement i virksomheden, modtog Konventum prisen.

Hjælper ledige i arbejde - Konventum har gentagne gange og kontinuerligt bevist, at et samarbejde med Jobcentret kan føre til at virksomheden kan rekruttere de medarbejdere de har brug for, samtidigt med at de hjælper ledige i arbejde, hedder det i motivationen.

- Konventum begrænser sig ikke til en bestemt målgruppe i Jobcentret. De viser villighed til at indsluse alle slags mennesker, og ser mangfoldighed som en styrke, lød det fra borgmester Benedikte Kiær, da prisen blev uddelt.

I motiveringen hedder det videre:

De sidste seks måneder har Konventum fastansat tre borgere, der har opnået fuldtidsforsørgelse. De tre borgere er alle på integrationsydelse.

To af borgerne starter med 10 ugers opkvalificerende praktik for opnåelse af faglighed og sprogtræning og herefter overgår de i ordinært job i området housekeeping. Inden for køkken er etableret praktik og løntilskud, dernæst ordinært job.

Derudover er mange borgere kommet i et opkvalificerende forløb som kunne give ordinært job, men hvor borgerne selv er begrænset grundet familiære anliggender og har takket nej

Forsyningskæde Holdningen til samfundsansvar og den store evne til at tage i mod nye medarbejdere mærkes tydeligt og er blevet en del af virksomhedens forsyningskæde. Konventum fortsætter at løse deres rekrutteringsopgaver i samarbejde med Jobcentret til gavn for flere og flere ledige borgere i Helsingør Kommune.

Formålet med indstillingen er igen at anerkende, og takke for, den store indsats Konventum gør for ledige i Helsingør Kommune.