Kontrolgruppen arbejder fra kommunens lokaler her på Birkedalsvej. Foto: Sarah Marie Winther

Kontrolgruppe sætter ind overfor youtubere og bloggere

Helsingør - 20. juli 2020 kl. 00:49 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunal Kontrolgruppe, som afslører og forebygger socialt bedrageri, har også kig på digitale indkomster i ny strategi. Selv om indtægterne komme fra udenlandske konti eller består af gaver fra samarbejdspartnere, så skal indtægterne opgives korrekt.

Sådan lyder budskabet fra Helsingør Kommunes Kontrolgruppe, som arbejder med forebyggelse og bekæmpelse af forskellige former for snyd og socialt bedrageri, som har netop har gjort bloggere, youtubere og andre med digitale indkomster til et af flere fokusområder i år.

Helsingørs Kontrolgruppe, der normalt i højere grad undersøger tilskud til enlige forsørgere og udbetaling af kontanthjælp, er ikke alene om at kigge nærmere på den nye gruppe af selvstændige erhvervsdrivende og deres indtægter.

- En del af baggrunden for, at vi har det som et af flere indsatsområder i år er, at det er noget, som er blevet drøftet i et samarbejdsforum, der findes for kontrolgrupperne i landets kommuner. Og det er klart, at vi lytter til erfaringer fra andre kommuner, siger Morten Holm, der er leder af Borgerservice og Ydelse i Helsingør Kommune til Frederiksborg Amts Avis.

Men er der bloggere eller lignende, som er blevet taget i ulovligheder i kommunen?

- Jeg kan sige det sådan, at der har været sager, siger Morten Holm.

Baggrunden for svaret er, at det kan være, at der er tale om sag, som eksempelvis bliver videregivet til SKAT eller andre myndigheder. Målet for kontrolgruppen er heller ikke nødvendigvis at inddrive det størst mulige beløb til kommunens kasse.

- Vi har valgt en præventiv linje, og vil hellere stoppe snyd og fusk før det udvikler sig. Så kan det godt være af den grund, at vi isoleret set kommer til at bidrage med et mindre beløb til kommunen eller andre myndigheder, siger han.