Nemlig.com's lager på den københavnske vestegn. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Kontrolbesøg afslørede manglende ID-kort hos en eller flere chauffører

Helsingør Kommunes kontrolbesøg hos selskabet Intervare, som er moderselskab for udskældte Nemlig.com, afslørede ”kontraktlige problemer”. Men forvaltning anbefaler, at der ikke tages drastiske skridt.

Helsingør - 22. oktober 2021 kl. 05:01 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Krav om ID-kort er kendt som et af de mest effektive midler imod social dumping og illegal arbejdskraft.

I forbindelse med Helsingør Kommunes forvaltning kontrolbesøg 30. juni i år af selskabet Intervares opgaver for Helsingør Kommune, blev der imidlertid netop afsløret, at der var problemer med ID-kort og chaufførernes påklædning. Det fremgår af en mail fra forvaltningen i Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, som er nyligt er blevet sendt ud til blandt andre Byrådets medlemmer.

Selskabet Intervare, der drives fra samme lager og chauffører som Nemlig.com, står i Helsingør Kommune for levering af dagligvarer til borgere, som er visiteret til denne ydelse. Det er ikke kommunen, der har den direkte kontrakt med kommunen. Kontrakten er nemlig indgået gennem Indkøbsfællesskabet Nordsjælland, IN.

Der var dog ifølge kommunens administration ikke tale om forhold, som var så graverende, at man kunne konkludere, at Intervare bryder med kommunens arbejdsklausul. I stedet bliver problemerne i mailen, der er underskrevet af centerchef Randi Sveistrup, beskrevet som "mindre kontraktlige forhold". Det fremgår ikke af mailen, hvor mange tilfælde af manglende ID-kort, som blev konstateret. Der bliver dog understreget, at Intervares opgaver bliver varetaget af en enkelt vognmand, der dog kan have flere chauffører.

Efter kontrollen har forvaltningen været i dialog med Intervare, som har lovet af de nævnte forhold blev bragt i orden.

Endelig bliver der i mailen omtalt, at der også var yderligere mindre kontraktlige forhold. Det fremgår også, at der vil blive foretaget en ny kontrol af arbejdsforholdene dette efterår.

Det fremgår samtidig af orienteringen, at IN har separate forhandlinger med omkring arbejdsforholdene for virksomhedens chaufførerer. På et møde i september bad IN Intervare om at få udtrukket data, som kunne give grundlag for at estimere den gennemsnitlige arbejdstid og indtjening for de selvstændige vognmænd, der kører under IN-aftalen. Dette ønske ville Intervare imødekomme.

Administrationen mener grundlæggende, at politikerne i Byrådet skal være varsomme med at gå ind og komme med sanktioner eller pludselige opsigelser af kontrakter. I alle tilfælde bliver det frarådet at tage aktiv stilling i forhold til brug af såvel Intervare som Nemlig.com og derved eksempelvis gå i Københavns eller Gentofte Kommunes fodspor.

Frygter retssager En af embedsmændenes bekymringer er, at det ved en civil retssag kan være svært at få medhold i, at arbejdsforhold og aflønning hos Intervare kan være i strid med en kommunal arbejdsklausul, hvis arbejdet bliver udført af selvstændige vognmænd. Intervare fastholder nemlig, at udbringen af varer sker gennem reelt selvstændige vognmænd, hvilket Københavns Kommunes CSR-afdeling ikke i praksis konkluderer er tilfældet.

Indtil videre har Københavns Kommunes Borgerrepræsentation givet Intervare en frist til 1. november til , at alle Intervares chauffører skal være ansat hos større vognmandsfirmaer på overenskomstligende vilkår. Samtidig fastholder et krav om økonomisk bod på cirka 300.000 kroner til chaufførerne, som leverede varerne , på grund af påstået underbetaling. Indtil skæringsdatoen tilbageholder kommunen også betalingerne til selskabet.

Intervare udtalte i forbindelse med beslutningen, at man fandt beskyldningerne "grundløse og urimelige", og afviste, at chaufførernes forhold kunne kaldes soical dumping.

Alt dette for forvaltningen til at konkludere følgende.

- Det er administrationens vurdering, at det er forbundet med stor usikkerhed, om en domstol vilstøtte Københavns Kommune i sine synspunkter omkring selskabskonstruktionens lovlighed ift. arbejdsklausulen. Administrationen vil derfor afvente med at tage kontraktretslige skridt, såsom ophævelse, førend der foreligger dom i en evt. retssag samt i øvrigt fortsætte kontrollen af Intervares opfyldelse af kontrakten.

