Formand i Omsorgs- og Sundhedsudvalget Mette Lene Jensen (V) mener, at der kan spares penge ved at ansætte en medarbejder til at læse det med småt i kontrakterne med leverandører.

Kontrol kan spare 360.000 kroner til omsorgsvikarer

Der er mange hundrede tusinde kroner at spare ved at overvåge kontrakter med leverandører, mener Omsorgs- og Sundhedsudvalget i Helsingør. Forslaget er at ansætte en medarbejder til kontraktstyring.

Helsingør - 17. oktober 2020 kl. 14:08 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Når for eksempel vikarbureauet SundVikar forsømmer at levere de lovede social- og sundhedsassistenter til at pleje ældre i Helsingør, så er der penge at hente for kommunen ved at opkræve bod. Det fremgår af referatet fra Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde for nylig.

