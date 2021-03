Biograferne må åbne den 6. maj, men biografejer Torben Villesen gruer for, om det bliver en værdig genåbning med gode film og et ordentligt forretningsgrundlag. Foto: Allan Nørregaard

»Konkurrenceforvridende« og »underlig«, men dog »ikke lort«: Forretningsdrivende reagerer vidt forskelligt på genåbningsplan

Med offentliggørelsen af genåbningsplanen har byens erhvervsdrivende fået større klarhed over fremtiden, men kulturlivet og restauratørerne frygter, at åbningen reelt vil skade deres forretning.

Helsingør - 24. marts 2021

Da biograferne blev lukket ned i december sidste år, var biografchef Torben Villesen, der ejer Helsingør-biografen Cinema Center, ikke ligefrem en glad mand. »Det er fandme noget lort«, sagde han til Frederiksborg Amts Avis dengang. Nu kan Torben Villesen og biograferne se frem til et comeback, efter regeringen og et flertal af Folketingets partier har præsenteret sin store genåbningsplan. Den 6. maj må biograferne efter planen åbne igen, og Torben Villesen er i lidt bedre humør, da avisen fanger ham denne gang.

- Det er ikke lort, og jeg er forventningsfuld. Vi kender ikke til de nærmere restriktioner ud over, at der kommer et coronapas, og jeg håber på, vi kan fortsætte med de restriktioner, vi havde sidst med et afstandskrav på en meter og uden et decideret loft over antal gæster, siger ejeren af Cinema Center Torben Villesen.

Coronapasset er et nyt redskab, som har fået en gennemgribende rolle i genåbningsplanerne og vil fungere som et adgangsinstrument for folk, der er blevet vaccineret eller for nyligt er blevet testet negativ. Men i byens biograf frygter man, at coronapasset og skærpede restriktioner vil gøre genåbningen til en dyr fornøjelse.

- Bliver afstandskravet mellem gæsterne sat til to meter, kan vi kun have 60 gæster i vores største sal frem for normalt 200 gæster, og så kan vi ikke rigtig tjene penge. Det er mere nuanceret end som så, fordi så sender filmleverandørerne heller ikke deres store film ud, fordi de får procenter af billetomsætningen. Den nye James Bond er blevet udsat fire gange af samme grund. Derfor kan det være, vi må åbne med en masse små halvdårlige film, og det er vi ikke tjent med, siger Torben Villesen og fortsætter:

- Og så har vi fået tilføjelsen med coronapasset, og vi ved ikke, hvad det kommer til betyde. Vi ved, at for mange er en biograftur en spontan beslutning, og hvis man skal ned og testes først, kan det være folk finder på noget andet.

- Må tage yderligere tab Det er ikke kun i biografsalen, at der er en stærk skepsis mod genåbningsplanen. Forretningsmand og ejer af flere restauranter - heriblandt Rib House i Helsingør - Jens Benzer hælder til, at åbningsplanen gør mere skade end gavn. Restauranter med udeservering må åbne 21. april, mens restauranter med indendørs servering først må åbne 6. maj. Jens Benzer så hellere, at alle restauranter blev stillet lige, selv hvis det skulle betyde en senere åbningsdato samlet set.

- De fleste kan ikke leve af udeservering alene - hvis du eksempelvis har plads til 30 gæster ude, men plads til 100 gæster indenfor. Sådan er scenariet eksempelvis for os, men så må vi tage det yderligere tab, selvom det allerede har kostet spidsen af en jetjager, siger restauratør Jens Benzer.

I første omgang vil det altså kun være muligt for restauratørerne at åbne for udeservering, og det mener Jens Benzer er konkurrenceforvridende, da visse restauratører med store udeserveringsarealer vil kunne få godt gang i biksen, mens andre vil miste yderligere penge. Og i en restaurationsbranche, der kun er vokset de senere år, er det simpelthen unfair, lyder det.

- Jeg synes, det er noget rod, og hvis alle åbnede samtidigt, ville vi slippe for konkurrenceforvridningen. Forretningsmæssigt er jeg ikke bare træt nu, jeg er mega træt, og derfor er det rart, at der er lys for enden af tunnellen, men om datoen for åbning er den 21. april eller den 6. maj er underordnet, for det er det sidste træk, der er nu, siger den garvede forretningsmand.

Har været frustrerende Om tre uger må Helsingør Bycenter åbne igen. Centeret er på 11.000 kvadratmeter og sniger sig dermed ind i den kategori af storcentre som får lov at åbne først. Derfor var genåbningsplanen sød musik i Vibeke Qvists ører, fordi hun som centerchef i Helsingør Bycenter nu har fået klarhed over tingene. Sådan da.

- Vi ved ikke endnu hvor mange mennesker vi må være, hvor mange vagter vi skal have, og hvor meget folk skal sprittes forfra og bagfra. Vi ved vi skal åbne på en tirsdag, og det er selvfølgelig meget underligt, men i gamle dage sagde man også, at det var godt at starte udsalg om tirsdagen, griner centerchef Vibeke Qvist.

Selvom shoppingcentrene med åbningsdatoen, der hedder 13. april, er blevet prioriteret over mange andre og meget andet godt i åbningsrækkefølgen, har Vibeke Qvist ikke helt tilgivet beslutningstagerne.

- Det har været frustrerende, at vi har skulle holde lukket, fordi vi kan måle på alt, og vi har fuldstændig styr på det, så det er kun på tide. Det har bestemt været omkostningstungt, så jeg glæder mig til, der igen kommer liv og dynamik i centeret, siger hun.

Trænger til en kold fad For Axelhus Bodega og sundbyens mange andre tørststillende beværtninger havde genåbningsplanen ikke meget nyt at byde på. Det er nemlig fortsat uvist, hvornår nattelivet må åbne op, men frem for at være frustreret tager indehaver af Axelhus Bodega, Jimmy Garde Johansen, det helt stille og roligt. Han har ikke engang tjekket nærmere op på genåbningsplanen, for han havde på forhånd luret, at barerne og nattelivet ikke ville komme med i denne omgang. Men medindehaver af Axelhus Bodega, Rebecca Garde Johansen, er trods alt glad for, at der sker noget, selvom det ikke gør tørsten efter en tilbagevenden mindre.

- Vi mangler stadig at høre om sikkerhedskravene, men der er lys forude, så vi er glade, og det bliver fantastisk, når vi åbner, siger hun og tilføjer:

- Hvem trænger ikke til en kold fra fad?