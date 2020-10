Året er 1590 og Frederik 2.s datter Anna er blevet gift med den skotske konge James d. 6. Her ses de i Dansesalen på Kronborg. Foto:

Kongens Forbandelse - Efterårsferie for hele familien på Kronborg

Helsingør - 05. oktober 2020 kl. 14:09 Kontakt redaktionen

Året er 1590 og Frederik 2.s datter Anna er blevet gift med den skotske konge James d. 6. I efterårsferien flytter det nygifte kongepar atter ind på Kronborg Slot, men alt er ikke som det burde være. James frygter nemlig at hekse er ude efter ham, og hans frygt gør ham sur og indelukket. Anna beder derfor sin tidligere barnepige, den kloge Fru Ingeborg, om at hjælpe kongen, ved at brygge en kærlighedseliksir til ham. Men hvilke ingredienser skal man bruge til sådan en eliksir? Det er et mysterium, som børnene kan løse med hjælp fra de mange farverige karakterer man kan møde på slottet i efterårsferien.

Bliv selv en del af den dramatiske historie i efterårsferingen fra 10. til 17. oktober gennem en interaktiv gådejagt for både børn og voksne. Mysteriet udspiller sig to gange dagligt fra 10-13 (sidste start 11.30) og igen fra 13.30 til 16.30 (sidste start 15.00).

Den spændende historie om Christian 4.s søster, Anna, og hendes besøg på Kronborg i 1590 sammen med sin nye mand, kongen af Skotland, er den samme historie som sidste år. Men da verden i dag er meget anderledes end sidste år, er der tilkommet væsentlige ændringer i oplevelsen for børnefamilierne. Rustet med alt hvad vi har lært over sommeren, om at give gæsterne en god og sikker oplevelse, har vi introduceret en interaktiv gådejagt med god mulighed for distancering. Denne gang skal børnene selv opsøge de historiske karakterer på slottet med en hemmelig eliksiropskrift i hånden og finde frem til ingredienserne. Hver karakter byder på gåder og aktiviteter, som giver adgang til ingredienserne gennem en historisk gådejagt fra renæssancen!

Af hensyn til gældende COVID-19 restriktioner er Kongens Forbandelse delt op i to tidsintervaller hen over dagen. Disse timeslots er fra 10-13 og 13.30-17. Aktiviteterne og de dramatiserede scener gennemføres både om for- og eftermiddagen.