The Cardigans koncert bliver udskudt et år. Foto: Presse

Koncerten med The Cardigans udsættes

Helsingør - 17. maj 2021 kl. 09:22

De svenske popikoner i The Cardigans, skulle have givet koncert på havnefronten i Helsingør den 19., juni, men nu bliver arrangøren, Kulturværftet, nødt til at udsætte koncerten et år til den 18. juni 2022.

- Med de gældende retningslinjer for afholdelse af udendørskoncerter for sommeren 2021 bliver det desværre ikke muligt at gennemføre koncerten med The Cardigans den 19. juni i år på havnefronten foran Kulturværftet. Koncerten udsættes derfor til den 18. juni 2022, fortæller Kulturværftet.

- Vi havde til det sidste håbet på, at vi kunne afvikle koncerten med dansk og svensk publikum på havnefronten foran Kulturværftet. Vi håber meget, at de mange, der har købt billet til koncert såvel som til kajplads, vil beholde billetterne og ellers sætte et stort kryds i kalenderen til næste års helt store sommerkoncert under åben himmel, siger Rasmus Schrøder, musikredaktør, Kulturværftet.

Alle koncertbilletter samt kajpladsbilletter vil fortsat være gyldige til den nye dato.