Koncert med Sommer på Kulturværftet

Det skulle have været i foråret, men så kom coronaen og aflyste koncerten med Peter Sommer og Tiggerne på Kulturværftet. Nu er der sat en ny dato for Sommers koncert, og det bliver fredag den 4. september, at man kan høre ham og Tiggerne spille både nyt materiale og udvalægte sange fra det store bagkatalog.