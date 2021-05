Talenter kommer fra mange lande til Musikkonservatoriet i København for at studere på professor Niklas Sivelövs solistlinje. Foto: Presse

Koncert med Sivelövs klaverelever

Sthens Kirke inviterer til klavereftermiddag søndag den 16. maj klokken 16.00 med professor Niklas Sivelövs klaverelever fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Alle elever er på højt internationalt niveau, og er kommet fra mange forskellige lande for at studere hos Sivelöv i hans solistklasse. Koncerten gennemføres under forudsætning af, at omstændighederne omkring de gældende corona-tiltag bliver tilgodeset; det vil blandt andet sige, at publikum skal vise coronapas ved indgangen til koncerten.