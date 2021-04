Koncert med Copenhagen Soloists i domkirken

Copenhagen Soloists kommer til Helsingør Domkirke for at opføre et klassisk program med musik af Mozart og Beethoven. Det sker tirsdag den 18. maj klokken 19.30.

Man skal ikke tage fejl af 'op. 1' i troen på, at det er et tidligt og måske lidt »umodent« værk. Trioen er en af Beethoven's fineste og mest dramatiske. Beethoven begyndte først at udgive værker i den relativ moden alder af 25 år. Hans lærer ved den tid, Haydn, bemærkede at trioen kunne virke 'udfordrende' for publikum.