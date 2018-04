De unge her i Helsingør burde have det bedre. Foto: Andreas Norrie

Kommunens unge har det værre end ventet

Helsingør - 16. april 2018 kl. 04:15 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange unge søger kommunens tilbud om gratis psykologhjælp, så de bedre kan håndtere hverdagen. Nu er ventetiden seks uger. Lavt selvværd, selvmordstanker, stress og angst er nogle af de problematikker som kommunens unge henvender sig med, når de søger hjælp hos Ungetilbuddet - et tilbud om gratis psykologhjælp til unge mellem 15 og 23 år, som Børne- og Ungerådgivningen står bag. En evaluering af tilbuddet viser midlertidigt, at de unge har langt større problemer end først antaget, men at tilbuddet er med til at sende de unge tilbage på rette kurs.

En undersøgelse blandt 34 unge, der har færdiggjort et af Ungetilbuddets samtaleforløb, viser, at de unge oplever, at samtalerne har en god effekt. Ud fra en Outcome Rating Scale har de unge bedømt forløbet, og her scorer det 0,77, hvilket angiver, at de unge oplever, at samtalerne har en middel til høj effekt.

En hjælp til uddannelse

Ordningen blev vedtaget med budgettet for 2017 og bygger blandt andet på en landsdækkende undersøgelse fra 2016 lavet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Den viste, at 15 procent af landets 18-årige befinder sig uden for uddannelsessystemet, mens 22 procent af de 18-årige udviser depressive symptomer. Disse unge er ifølge undersøgelsen i risikogruppen for at droppe ud af deres ungdomsuddannelser, og det var blandt andet motivationen for at indføre den gratis psykologhjælp til kommunens unge.

Byrådet har i første omgang bevilliget tilbuddet i 2 år, og det skal derfor besluttes inden årets udgang, hvorvidt ordningen skal gøres permanent.

Lange ventetider

Siden ordningen blev indført i 2017, har efterspørgslen på den gratis psykologhjælp været stødt stigende. I 2017 takkede 67 unge ja til tilbuddet, mens tallet for 2018 forventes at runde 80. De unge henvender sig med vidt forskellige problematikker, og der er intet emne der er for stort eller alvorligt til, at Ungetilbuddet kan tilbyde hjælp.

Typisk består et forløb af fem samtaler, men der er mulighed for at forlænge forløbet til ti samtaler, hvis det findes nødvendigt. Den store efterspørgsel og de lange forløb har medført en lang ventetid på samtaler, der i øjeblikket er på seks uger.

Alle unge mellem 15 og 23 år, deres familie eller andre pårørende kan henvende sig til Ungetilbuddet. Samtalerne hos Ungetilbuddet føres af tre erfarne og autoriserede psykologer, der fører journal fra gang til gang. Det er derved ikke muligt at henvende sig annonymt til Ungetilbuddet, men psykologerne har tavshedspligt. Ungetilbuddet samarbejder med en række af kommunens skoler og foreninger.