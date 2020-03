Alle børn i alderen 0-9, som har forældre, der varetager kritiske jobfunktioner i det offentlige og private, kan få passet deres børn i vante omgivelser af pædagoger, som de kender. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunens nødplan: Dine børn bliver passet i vante rammer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunens nødplan: Dine børn bliver passet i vante rammer

Helsingør Kommunens krisestyringsstab var torsdag eftermiddag samlet for at finde svarene på mange af de spørgsmål, der har rejst sig efter statsministeren onsdag aften lukkede Danmark. Her er svarene på børnepasning, ældrepleje og socialt udsatte.

Helsingør - 12. marts 2020 kl. 17:37 Af Simon Wincentz Heim Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele Danmark vågnede i morges op til en historisk dag, hvor landet trådte ud på ukendt terræn med en masse spørgsmål til følge. Klasseværelserne er tomme, dagsinstitutioner er lukket og alle skal i størst muligt omfang blive hjemme fra arbejde. Men de personer, der arbejder i vores sundshedsvæsen og andre samfundskritiske funktioner, bliver stadig kaldt på arbejde. I Helsingør og resten af landet har det naturligvis rejst mange relevante spørgsmål. Hvor kan mit barn blive passet? Hvad med ældre, der har behov for hjælp? Kommunen fortæller i en pressemeddelse, at de opretter nødpasning i vante rammer for alle børn i alderen 0-9 år, hvis deres forældre arbejder i kritiske funktioner både i den offentlige og private sektor. Det betyder, at børnene vil blive passet af de voksne, som de til dagligt omgås på den konkrete institution. Andre forældre, der også skal møde på arbejde, men som ikke varetager kritiske funktioner, men stadig har et pasningsbehov, vil også have mulighed for at benytte sig af nødpasningen. Det drejer sig for eksempel om enlige forsørgere - her vil hvert enkelt tilfælde dog blive vurderet enkeltvis. Institutioner med børn med specielle behov holder åbent som vanligt.

Jobcenter og ældre Alle kommunens aktivitetscentre for ældre, som for eksempel Hamlet, lukker - derudover lukker caféer på plejehjem også. Kommunen pointerer dog at hver enkel borgers behov vil blive vurderet, og det er muligt at blive visiteret til anden hjælp, hvis det er nødvendigt. Jobcentret og kommunens borgerservice lukker også ned. Her betyder det, at alle planlagte aftaler aflyses, aktiveringstilbud sættes på pause, og der bliver ikke igangsat nye tilbud, så længe Danmark er lukket. Alle væresteder, som drives af SSP, lukker også i perioden, men SSPs medarbejdere vil i stedet være synlige i det offentlige rum, der hvor de forventer, at nogle af de unge opholder sig. Værestedet 17A lukkes fra den 16. marts. Kommunen bemander i stedet for Vinternatherberget hele døgnet. Særligt udsatte kan tage kontakt til medarbejdere. I de kommende uger vil Helsingør Kommunes hjemmeside løbende blive opdateret med seneste nyt om situationen. Helsingør Kommune vil være lukket for personlige henvendelser, men ved særlige behov kan kommunen fortsat kontaktes via hovednummeret 49282828 Det er efterhånden kendt af alle danskere, at statsminister Mette Frederiksen onsdag aften i en historisk beslutning lukkede Danmark de næste to uger som et tiltag i kampen mod coronavirusset. Danmarks første dag som et lukket land bevæger sig mod enden. Der er ingen, der på nuværende tidspunkt kan spå om, hvilke konsekvenser og tiltag, vi vil se i den kommende tid som konsekvens af coronakrisen, men det er dog sikkert, at vi også i morgen, og de næste to uger, bevæger os i fremmede farvande. Et samfundsmæssigt ingenmandsland.