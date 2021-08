Helsingør bliver opfattet som en by, hvor der er godt med kultur og skøn natur, viser en ny repræsentativ undersøgelse, der sammenligner flere sjællandske kommuner. Foto: Kenn Thomsen

Kommunen vil tiltrække 1000 nye familier - Men er vores image godt nok?

En ny undersøgelse kigger nærmere på Helsingørs image og potentiale som bosætningskommune. Resultaterne er opløftende, men der er også plads til forbedring

Helsingør - 28. august 2021 kl. 06:15 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Inden 2030 vil Helsingør Kommune gerne tiltrække 1000 nye familier til kommunen. Skal det lykkedes, kræver det, at kommunen bliver opfattet som attraktiv at flytte til. Det kigger en ny undersøgelse nærmere på, og resultaterne er på flere fronter ganske opløftende.

Undersøgelsen bygger på svar fra i alt 1040 personer, som alle er bosiddende i Region Hovedstaden, og for første gang ser over halvdelen af deltagerne nu Helsingør som en attraktiv kommune at flytte til. Således er undersøgelsen blevet gennemført hvert andet år siden 2013, og flere overvejer altså at flytte til den kystnære kulturby.

- Helsingør er nu den fjerde mest attraktive kommune, kun overgået af Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm, konkluderer undersøgelsen.

Boligpriser bekymrer Undersøgelsen kigger også nærmere på byens image, og her tæller særligt naturen og handelsmulighederne op, mens flere er betænkelige ved boligpriserne i byen og transportmulighederne.

- Desuden er transporttid også stadig vigtig for børnefamilierne og er den største barriere for at flytte til Helsingør, selv på trods af øget hjemmearbejde i forbindelse med corona, bliver der konkluderet.

Politikerne i Økonomiudvalget er blevet orienteret om resultaterne, men på trods af kritikpunkterne anbefaler forvaltningen, at Helsingør satser videre på at fremme naturoplevelserne og handelslivet. Det er selvfølgelig også svært at være god til det hele, og ifølge eksperter indenfor branding er det da også vigtigt, at kommunerne forsøger at skille sig ud.

- Kommunernes brand skal differentiere sig fra konkurrenterne. Hvis alle vil være den grønne kommune eller kulturkommunen, ryger pointen. Hvis de vil tiltrække borgere, skal de i første omgang være gode til det, de er sat i verden for, nemlig fordelingen af de velfærdsydelser, som skatteborgere betaler til, har brandingforsker og professor ved CBS Mads Mordhorst tidligere sagt til Berlingske.

Kæmper med Roskilde Et af de sjovere spørgsmål, der virkelig viser, hvad de adspurgte forbinder med Helsingør, er helt åbent: - Hvad kender du til Helsingør Kommune? spørges der, og her bliver det tydeligt, at mange især forbinder Helsingør med kultur. Kronborg Slot er den ubestridte topscorer, men også Søfartsmuseet, og Helsingørs hyggelige gamle gader og stræder fylder meget i bevidstheden.

Og Helsingør bliver da også opfattet som en af de helt store kulturbyer uden for København. Kun Roskilde bliver i lige så høj grad opfattet som en kulturby, og blandt andet Roskilde Festival må da også siges at være et markant kulturevent. Men de seneste to år har Roskilde Festival været aflyst, og i samme periode er Roskilde falmet i kulturlandskabet, viser undersøgelsen.

- Generelt opleves et fald i byer, som folk tænker som kulturbyer, hvilket kan skyldes corona-restriktionerne, som har begrænset adgangen til kulturelle tilbud i 2020 og 2021. Helsingør oplever dog kun et mindre fald, sammenlignet med eksempelvis Roskilde. Derfor er de to byer nu på niveau med hinanden og halvdelen af målgruppen tænker på dem som kulturbyer uden for København, konkluderes der.

For nylig er en lang række lokale aktører gået sammen om en plan, der skal gøre Helsingør til Europæisk Kulturhovedstad i 2032.